Dave Weckl e Tom Kennedy Project in concerto al Crossroads Live Club

Quando si parla di Dave Weckl, buona parte dei batteristi entra in un mondo parallelo nel quale si immagina davanti a un’immensa folla a riprodurre le sue stesse prodezze accompagnato dalla garanzia del suo inconfondibile stile. Giunto alla ribalta come membro della Chick Corea Elektric Band, oggi è un vero e proprio musicista di riferimento ormai da tempo. Ha segnato in modo indelebile la storia del batterismo mondiale e tutt’ora continua a farlo con rinnovata energia e passione.

Batterista statunitense, considerato tra i batteristi jazz/fusion più influenti e tecnicamente dotati di tutti i tempi. Vanta collaborazioni con numerosi artisti, fra i quali George Benson, Paul Simon, Madonna, Mike Stern, John Patitucci, Diana Ross, Robert Plant e molti altri… Sul palco del CrossRoads porta il suo straordinario progetto, ideato con il grande bassista Tom Kennedy e realizzato con la collaborazione di Stu Mindeman al piano e Bob Francheschini al sax.