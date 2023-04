Sabato 22 aprile DaSupa band in concerto al Charity Café: Il Blues in tutte le sue declinazioni. La band riunisce musicisti di diversa estrazione, la cui esperienza spazia dal Blues all' R&B, passando attraverso il Soul e la Black music. La formazione è composta da Daniela Di Censi alla voce, Emiliano Guidi al piano organo, Paolo Strina alle chitarre, David Pintaldi al basso Claudio Davani e batteria.



Line-up

Daniela Di Censi: voce

Emiliano Guidi: piano organo

Paolo Strina: chitarre

David Pintaldi: basso

Claudio Davani: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione