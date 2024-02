Darwin Day al Museo Casal de’ Pazzi

Come ogni anno il Museo di Casal de Pazzi celebra il grande naturalista Charles Darwin e la sua più grande intuizione: la teoria dell'evoluzione delle specie. Domenica 18 febbraio è il programma "Evoluzione, che avventura! Darwin Day presso il museo romano.

Dopo una visita al giacimento preistorico, bambini e accompagnatori parteciperanno a "workshop scientifici" sul tema dell'evoluzione in cui potranno approfondire il lavoro di importanti scienziati del settore con attività interattive e semplici esperimenti.

Attraverso la partecipazione a semplici workshop interattivi sulle scienze naturali, la biologia molecolare e non solo, i piccoli partecipanti all'iniziativa e i loro accompagnatori saranno coinvolti in un'attività per tutta la famiglia, alla scoperta di personaggi che hanno cambiato per sempre la nostra visione del mondo... con un piccolo "assaggio" pratico del loro lavoro.

Attività a cura delle volontarie Servizio Civile Universale con il supporto di Gian Luca Zanzi e Letizia Silvestri.