Dario Piccioni quartet alla Casa del Jazz

Dario Piccioni è un bassista jazz romano. Dopo aver completato gli studi tra Roma e Bruxelles, si diploma al Berklee College of Music. Forte di un'intensa attività discografica alle spalle come side man e co-autore, si dedica con passione alla composizione per piccoli e medi ensemble pubblicando due album come band leader: "Limesnauta" (Caligola Music, 2019) e "Carpet Stories" (Auand Records, 2021).

La sua musica include influenze che vanno dal jazz, alla world music, progressive, alternative rock, pop, musica brasiliana, improvvisazione, contemporanea.Ha partecipato a progetti discografici e si è esibito dal vivo con artisti jazz di fama internazionale come Ralph Towner, George Garzone, Perico Sambeat, Philip Catherine, Maria Pia De Vito, Rosario Giuliani, Danilo Rea, Rita Marcotulli, Ettore Fioravanti, Eddy Palermo e molti altri. Miglior bassista in “Be Jazz European Contest – Belgio 2017”, Migliore Artista “Conad Jazz contest - Umbria Jazz 2017”; è stato l'unico finalista italiano al concorso internazionale di jazz tenutosi presso lo “European Biennial Double Bass Congress – Lucca 2018”; finalista “Premio Claudio Abbado 2015”; finalista “Laziosound 2021 – Sezione Jazzology”.

Dario Piccioni: contrabbasso, composizioni.

Antonello Sorrentino: tromba

Vittorio Solimene: piano

Michele Santoleri: batteria