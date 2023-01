Dario Piccioni Carpet Stories in concerto al Charity Café

Il progetto fondato a Roma nel 2018 dal contrabbassista e bassista elettrico Dario Piccioni, insieme al pianista Vittorio Solimene e al batterista Michele Santoleri ha all’ attivo due dischi pubblicati ed uno inedito di prossima pubblicazione; ha alle spalle un’intensa attività di concerti nella capitale e non solo, e vanta di collaborazioni con diversi side-man e special guest della scena romana come Eugenio Colombo, Antonello Sorrentino, Veronica Marini e molti altri.



Il repertorio è formato principalmente da composizioni originali di Dario Piccioni: un “sound” di chiara e solida matrice jazzistica, ma che non esita impavidamente a sconfinare in altri linguaggi musicali come world, progressive jazz, alternative pop, musica brasiliana, improvvisazione e contemporanea, alla continua ricerca di un proprio equilibrio. Artisti di riferimento che hanno ispirato il trio sono, Bill Evans, Chick Corea, Ralph Towner, Robert Glasper, Avishai Cohen, Shai Maestro, Hermeto Pascoal, Tigran Hamasyan, Erik Satie, per citarne alcuni.



Line-up

Antonello Sorrentino, Tromba

Vittorio Solimene, Piano

Dario Piccioni, Contrabbasso

Michele Santoleri, Batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione