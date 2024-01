Dardust al Teatro Brancaccio

Dardust arriva al Teatro Brancaccio il prossimo 24 gennaio. A un anno dalla pubblicazione del doppio album Duality di Dardust - concept con cui il pianista, compositore e produttore marchigiano ha definito i suoi due emisferi sonori, uno più riflessivo, meditativo, vicino alla musica strumentale da camera (la prima parte del disco è un delicato set in piano solo) e l’altro incentrato sui beat e sull’elettronica da club - Dardust si esibirà live, davanti al suo pubblico, a Roma.

L'8 settembre Dardust ha pubblicato, per Sony Music Masterworks e Artist First, un nuovo singolo inedito dal titolo Outside preannunciando un nuovo capitolo artistico in arrivo. Duality + guests è il tour teatrale che celebrerà il suo successo nei principali teatri italiani.

Se con Duality l’artista ha squarciato il velo che separava la musica classica contemporanea dall'elettronica, con Outside Dardust ritrova il pianoforte e riconcilia le sue due anime in un singolo che, come mostra la copertina, rappresenta un passaggio. Un passaggio verso l’esterno per mettere a nudo le proprie emozioni più profonde, il tutto semplificando, sfoltendo, lasciando solo lo stretto necessario.

Ogni artista corre dei rischi e da questo punto di vista Dardust non si tira indietro: è un musicista che ama rimettersi in gioco e con questo singolo lo vediamo procedere con passo sicuro verso le affascinanti sperimentazioni e gli inediti paesaggi sonori che daranno forma al suo prossimo album, atteso per la seconda parte del 2024.

Il concerto di Dardust sarà il prossimo 24 gennaio, alle 21, al Teatro Brancaccio, in via Merulana 244.

Foto da Facebook @Dardust