Danzando Fiori Selvatici. Personale di Francesca Mariani Illustratrice

Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare Danzando Fiori Selvatici, esposizione personale di Francesca Mariani a cura di Marta Di Meglio. L’evento avrà luogo presso lo spazio espositivo di via dei Salumi 53 a Trastevere, martedì 23 maggio dalle ore 18:00. Durante l’inaugurazione, l’illustratrice dipingerà dal vivo, in dialogo e scambio con i presenti.



Danzando Fiori Selvatici è un invito dell’artista a immaginare e vivere la fioritura interiore come abbonDANZA trasformativa, fatta di petALI che permettono il movimento, anche nello stare.



Figure, accovacciate o acrobatiche, solitarie o in sinergia, “messe a nudo”, in uno spazio onirico senza pareti, in equilibrio audace e giocoso con la città che simboleggia la casa/radice e il viaggio/luogo da percorrere e abitare.



Complice la natura: foglie e fiori veri rinascono nelle opere con la potenza della loro geografia interna. Caffè, pigmenti botanici e inchiostro nero a contrasto con la delicatezza dell’acquerello, sono la cifra stilistica di Francesca Mariani.



Ci si perde per ri-conoscersi.



Corpo come paesaggio. Corpo come casa, mappa, costellazione, come scrigno di desideri e sogni che si schiudono. Alle illustrazioni, che prendono vita su spartiti musicali e vecchie carte, si accompagna la restituzione scritta di appunti visivi e versi poetici dell’artista.



Gallery





Tutto si muove e danza!