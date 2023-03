Danza macabra Expo, la mostra

Danza Macabra, curata da Eleonora D’Agostino, antropologa attiva da tempo in ambito museale e divulgativo, e da Matteo Gabos, artista, grafico e musicista che collabora con varie realtà del panorama romano, è un evento che intende affrontare tutte le sfumature del “macabro”.

La mostra, il cui nome rimanda all’immaginario e alle iconografie medievali, si muoverà dalle suggestioni e riflessioni (anche critiche) ispirate da esposizioni come i Body World di Gunther von Hagens, alle effervescenze dell’Azionismo Viennese e di pratiche artistiche come quelle di Damien Hirst, non tralasciando, però, approfondimenti sulla cultura popolare e il suo imprescindibile legame con il macabro come spazio di discorsi individuali e collettivi, tra folklore, fumetti, mondo del tatuaggio e giochi.

Danza Macabra, inoltre, è uno spazio che non mancherà di approfondire discorsi e mettere in moto dialoghi sulla percezione di cosa sia macabro o meno, dal momento che molti elementi della vita di tutti i giorni, se ci soffermiamo ad analizzarli con distacco, sono forse molto più “macabri” di ciò che culturalmente e socialmente siamo portati a percepire come inquietante e disturbante.

Il programma

CRUSH - Collettiva Arte Visiva, in collaborazione con l'associazione culturale Defrag, è lieta di invitarvi a Danza Macabra, l'evento dove l'inquietudine più ironica e il macabro più serioso balleranno insieme al pubblico, tra arte visiva, workshop, musica, conferenze e performance.

GIO. 30 MARZO: Vernissage

Dalle 18.00 alle 22.30

Dalle 21.00: live music con gli Octonaut e Macabre Jam Session.

VEN. 31 MARZO

Dalle 18.00 alle 21.00

SAB. 1 APRILE

Dalle 16.00 alle 21.00

Dalle 17.00: Antropologia del macabro oggi: tra arte, spiritualità e collezionismi, conferenza + tavola rotonda a cura di Eleonora D’Agostino.

Dalle 18.30: Macabre Miskatonic Games, sessione de Il Richiamo di Cthulhu, gioco di ruolo ambientato nei mondi di H.P. Lovecraft, a cura di Andrea Strazzulla.

GIO. 6 APRILE

Dalle 18.00 alle 21.00

VEN. 7 APRILE

Dalle 18.00 alle 21.00

SAB. 8 APRILE

Dalle 16.00 alle 21.00

Dalle 17.00: Bakemono si racconta e dialoga con il pubblico, incontro con la casa editrice Bakemono, realtà specializzata in narrativa gotica, saggi di cinema e illustrati.

Dalle 18.30: Macabre Miskatonic Games, sessione de Il Richiamo di Cthulhu, gioco di ruolo ambientato nei mondi di H.P. Lovecraft, a cura di Andrea Strazzulla.

GIO. 13 APRILE

Dalle 18.00 alle 21.00

VEN. 14 APRILE

Dalle 18.00 alle 21.00

SAB. 15 APRILE

Dalle 16.00 alle 23.00

Dalle 19.30: Macabre Face Painting, a cura di Francesca Pongetti e Arianna Martorana, e Darkness Shadow, performance di danza a cura di Manuela Fratar e Rosalia Pace.

Dalle 21.30: Surf'n Voodoo Night, festival surf punk con Qüetzal Tenango, Terrorist Bengala Party e I Mitomani Beat.

DOM. 16 APRILE

Dalle 16.00 alle 21.00

Dalle 18.30: conferenza di Bizzarro Bazar.

GIO. 20 APRILE

Dalle 18.00 alle 21.00

VEN. 21 APRILE

Dalle 18.00 alle 21.00

SAB. 22 APRILE

Dalle 16.00 alle 21.00

Dalle 16.30: Macabre art and literature 1, laboratorio di illustrazione sul tema del macabro, dell’inquietudine e dell’orrore a cura di Diana Gallese.

GIO. 27 APRILE

Dalle 18.00 alle 21.00

VEN. 28 APRILE

Dalle 18.00 alle 21.00

SAB. 29 APRILE

Dalle 16.00 alle 21.00

Dalle 17.00: Ricerche sulla morte e sull'arte tra le comunità indigene del Messico, conferenza + laboratorio a cura di Daniela Bordoni.

DOM. 30 APRILE: Finissage

Dalle 16.00 alle 21.00

Dalle 17.00: Presentazione del libro Tenebre Future de La Nuova Carne Edizioni, con gli autori Paolo Di Orazio, Sandro Battisti e Andrea Manenti, coordina Eleonora D’Agostino

Dalle 18.00: Schegge di ossidiana, performance di Sandro Battisti e Ksenja Laginja, e accompagnamento musicale e Dj Set di Stefano Bertoli.

Dalle 19.30: Macabre art and literature 2, laboratorio di scrittura sul tema del macabro, dell’inquietudine e dell’orrore a cura di Antonio Amodio.

Lo spazio espositivo, nel limite del possibile, sarà a disposizione di ogni artista, performer e studioso che voglia portare un suo contributo sul tema della mostra, e accettiamo volentieri proposte di collaborazione a tal riguardo.

Per maggiori informazioni e/o prenotare un posto per i workshop, le conferenze e le sessioni di gioco di ruolo, non esitate a contattarci: