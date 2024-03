Dantedì in Lumsa

Prezzo non disponibile

In occasione del Dantedì (la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri), il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Lumsa inaugura la mostra dal titolo “Dante in figura: dalle prime stampe alla Commedia per i ragazzi”.

L’evento si terrà lunedì 25 marzo alle 10 presso la Sala Pia (complesso Giubileo - via di Porta Castello, 44), alla presenza di numerose personalità provenienti dal mondo accademico, manageriale e artistico, tra cui: Pierdomenico Baccalario (scrittore e sceneggiatore), Gaetano Di Tondo (direttore Comunicazione e Relazioni esterne Olivetti; presidente Associazione Archivio Storico Olivetti), Matteo Gagliardi (regista cinematografico, autore del docufilm “Mirabile Visione: Inferno”), Luca Marcozzi (Docente di Letteratura Italiana, Università Roma Tre e membro del Consiglio Direttivo della "Casa di Dante"), Valeria Noli (responsabile progetti speciali, Società Dante Alighieri), Paolo Tinti (docente in Bibliografia, Storia del libro e Biblioteconomia, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna), Pompeo Vagliani (Presidente della Fondazione Tancredi di Barolo).

Sono previsti i saluti istituzionali del prof. Francesco Bonini (Rettore, Università LUMSA) e della prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini (Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Università LUMSA). Modererà l’incontro il prof. Edoardo Bellafiore (docente di Linguistica e galateo digitale, Università LUMSA).

La mostra, coordinata dalla dott.ssa Giusi D’Alessandro, proseguirà nella Biblioteca di ateneo fino a giovedì 11 aprile; ospiterà materiali di rilievo relativi alla Commedia, tra cui un prezioso incunabolo di proprietà della Casa di Dante e numerose installazioni dell’Associazione Archivio Storico Olivetti e del MUSLI (Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia). Con questa iniziativa (che ha ottenuto il patrocinio morale della Società Dante Alighieri), il Dipartimento di Scienze Umane intende dare continuità alla celebrazione del Dantedì in LUMSA che negli anni precedenti ha visto intervenire personalità come Pupi Avati e Franco Nembrini.

La partecipazione è aperta in presenza a tutti gli interessati. E’ possibile collegarsi anche in digitale attraverso Google Meet: https://meet.google.com/ntf-pnis-fvf