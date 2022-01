Dante per tutti al Teatro Flavio: Ugolino e l’ombra del diavolo nel Medioevo

Giovedì 3 febbraio, alle ore 21, è in programma la lettura e il commento del Canto XXXIII dell’Inferno della Divina Commedia, che ha come protagonista il Conte Ugolino, posto nell’Antenora, tra i traditori della patria.



Ogni spettacolo prevede, oltre alla lettura e al commento del Canto, anche l’esposizione di una leggenda medievale che si allinea alle tematiche affrontate nei versi danteschi. Il Canto XXXIII dell’Inferno sarà introdotto da un approfondimento sull’ossessione del demoniaco nel medioevo.



La scenografia dello spettacolo, così come dell’intera rassegna, è curata dagli allievi della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, sotto il coordinamento del maestro e professore Gennaro Vallifuoco.



Biglietti disponibili e acquistabili al seguente link:

https://bit.ly/3zYC3jj

o presso il botteghino.

In quest’ultimo caso, si consiglia la prenotazione telefonica al numero 06 70497905 oppure 347 742 1686 (anche via WhatsApp).



Si ricorda, inoltre, che sarà consentito l’ingresso solo ai muniti di Super Green Pass (rilasciato a seguito di vaccinazione completa o di guarigione) e mascherina FFP2.



CONTATTI

Teatro Flavio

Via Giovanni Mario Crescimbeni, 19, Roma

06 70497905

info@teatroflavio.it www.teatroflavio.it





info@dantepertutti.it