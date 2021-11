Dante per tutti: il tragico amore di Paolo e Francesca al Teatro Flavio

Prosegue la rassegna dantesca di Dante per tutti al Teatro Flavio. Giovedì 18 novembre, alle ore 21.00, si terrà il secondo appuntamento con la lettura e il commento del Canto V dell’Inferno della Divina Commedia, il canto che narra il tragico amore di Paolo e Francesca, i più celebri amanti della letteratura italiana. Gli incontri si protrarranno nei prossimi mesi sino a maggio 2022.



Ogni spettacolo prevede, oltre alla lettura e al commento del Canto, anche l’esposizione di una leggenda medievale che si allinea alle tematiche affrontate nei versi danteschi. Il Canto V dell’Inferno sarà infatti introdotto dalla leggenda di un monaco tentato da un diavolo in veste di donna.



La scenografia dello spettacolo, così come dell’intera rassegna, è curata dagli allievi della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, sotto il coordinamento del maestro e professore Gennaro Vallifuoco. Uno studio attento delle leggende e dei Canti che verranno messi in scena, ha permesso ai giovani scenografi di ideare delle ambientazioni incantevoli e immersive, capaci di fare addentrare lo spettatore in un universo medievale originale e dal sapore favolistico.



Biglietti disponibili e acquistabili al seguente link: https://bit.ly/3o3DAiv

o presso il botteghino. In quest’ultimo caso, si consiglia la prenotazione telefonica al numero 06 70497905.



Prezzi:

- poltrona 10 euro

- poltronissima 13 euro



Si ricorda, inoltre, che l’accesso sarà consentito l’ingresso solo ai muniti di Green Pass e mascherina.