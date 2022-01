Dante per tutti al teatro Flavio: Ulisse e il patto col diavolo

La stagione di Dante per tutti al Teatro Flavio continua anche nel 2022. Giovedì 13 gennaio, alle ore 21.00, è in programma la lettura e il commento del Canto XXVI dell’Inferno della Divina Commedia. Si tratta del Canto di Ulisse, l’eroe della mitologia greca condannato nel girone dei consiglieri fraudolenti.



Ogni spettacolo prevede, oltre alla lettura e al commento del Canto, anche l’esposizione di una leggenda medievale che si allinea alle tematiche affrontate nei versi danteschi. Il Canto XXVI dell’Inferno sarà introdotto dalla storia del primo patto col diavolo della cristianità.



La scenografia dello spettacolo, così come dell’intera rassegna, è curata dagli allievi della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, sotto il coordinamento del maestro e professore Gennaro Vallifuoco. Uno studio attento delle leggende e dei Canti che verranno messi in scena, ha permesso ai giovani scenografi di ideare delle ambientazioni incantevoli e immersive, capaci di fare addentrare lo spettatore in un universo medievale originale e dal sapore favolistico.