"Dante in Musica", i cori Musicanova ed Eos ricordano il Sommo Poeta con Monsignor Frisina

In occasione dei 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, il coro Musicanova ed il coro femminile Eos, diretti dal Maestro Fabrizio Barchi, celebreranno il Sommo Poeta in un concerto a lui dedicato, dal titolo “Dante e la Musica”. L’appuntamento sarà per giovedì 18 novembre, a partire dalle 21:00, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Ingresso libero, con Green Pass obbligatorio, fino ad esaurimento posti.



“Dante e la Musica” sarà un percorso letterario e musicale scandito in tre parti, corrispondenti alle tre cantiche della Divina Commedia. Un viaggio dal Rinascimento alla polifonia contemporanea, attraverso l’esecuzione di brani di grandi compositori: Dante rivivrà nelle note di Luzzaschi, De Victoria, Verdi, Zecchi, Biebl, Kocsar, Barchi ed Esenvalds.



L’introduzione ed il commento ai tre momenti della serata sarà a cura di Monsignor Marco Frisina, attuale Rettore della Basilica di Santa Maria in Trastevere. Direttore di coro di lungo corso, è autore di numerosi canti liturgici apprezzati in Italia e all’estero. Durante la sua carriera, ha realizzato colonne sonore per molti film a tema storico e religioso, e nel 2007 ha composto l’opera teatrale “La Divina Commedia”, prima trasposizione in musica del capolavoro dantesco. Per questa speciale ricorrenza, Monsignor Frisina ha firmato per il coro Musicanova “Amor, che a nullo amato amar perdona” e “Io sono amore angelico” per il coro Eos, brani inediti che il pubblico ascolterà nel corso della serata.



A fondare il coro Musicanova, nel 1999, è stato il Maestro Fabrizio Barchi. Tra i più apprezzati direttori di coro italiani, nella sua quarantennale carriera ha creato e diretto molti cori in ambito associativo e scolastico, credendo fermamente nei valori musicali e umani dell’attività corale, ed ha insegnato Direzione di coro presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Presenza frequente nelle giurie di prestigiosi concorsi corali, tiene anche corsi sulla coralità giovanile.



Nei suoi 22 anni di storia, il Musicanova è diventata una delle realtà più apprezzate in Europa, grazie a una frequente attività concertistica che ha superato i confini italiani, con esibizioni in Danimarca, Finlandia, Grecia, Svezia, Spagna, Ungheria, e alle vittorie di prestigiose kermesse. Ultima tra queste, il Grand Prix al Concorso Internazionale Florilege Vocal di Tours (Francia) del 2017: un risultato straordinario che ha permesso al coro di partecipare, nel 2018, al Gran Premio Europeo, il più importante concorso a livello internazionale per cori, tenutosi a Maribor, in Slovenia. Con una ricca discografia all’attivo, il coro ha avuto anche l’opportunità di collaborare con artisti di caratura mondiale: fra i tanti Ennio Morricone, Mina, Andrea Bocelli e lo stesso Marco Frisina.



Il Musicanova è uno dei cori che compongono l’omonima associazione, di cui fa parte anche il coro Eos. Dal suo esordio nel 2000 come coro femminile, il gruppo si dedica allo studio di varie forme di musica corale, dal Medioevo alla musica popolare, con particolare attenzione alla contemporaneità. Tante le partecipazioni e i premi in concorsi nazionali e all’estero: tra i più recenti, il 2º premio nella categoria Voci pari al Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo” nel 2018; il premio speciale “A.Ba.Co” per la migliore esecuzione di un brano di autore contemporaneo italiano, il premio speciale per il miglior direttore ed il 1º premio assoluto al Concorso “Antonio Guanti” di Matera nel 2019. Responsabile del coro, oltre al direttore Fabrizio Barchi, è il Maestro Mario Madonna.