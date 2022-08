Da Paolo e Francesca a Ulisse: Dante al Castello di Santa Severa

Intero: 10 euro, Max 200 partecipanti Per i bambini al di sotto dei 6 anni l’ingresso è gratuito.

Dal 07/08/2022 al 07/08/2022

Nella meravigliosa cornice del Castello di Santa Severa, il prossimo 7 agosto, va in scena una serata di letture dal titolo "Dante al Castello".

Saranno letti alcuni tra i più bei canti della Divina Commedia di Dante Alighieri: il Canto V e il Canto XXVI dell’Inferno. Nel primo si narra l’amore e la passione tra Paolo e Francesca, nel secondo il Sommo Poeta torna sul valore della conoscenza, raccontando le vicende di un Ulisse dantesco, ben diverso dal personaggio raccontato nell’Odissea.

Sarà un’occasione bellissima per ascoltare una delle più belle opere della letteratura mondiale, in una cornice preziosa come il Castello di Santa Severa, a poca distanza da Roma.

I brani saranno letti e interpretati da Mara Sabia (attrice e poetessa), Emilio Fabio Torsello (giornalista).