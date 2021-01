Dante 700, l'Accademia di Santa Cecilia omaggia Aligheri a 700 anni dalla scomparsa

Nel 2021 prendono il via le celebrazioni per la ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia aderisce dedicandovi, già a partire dal mese di gennaio, un intero concerto diretto dal Maestro Gianandrea Noseda, attualmente in carica alla National Symphony Orchestra di Washington.

Venerdì 22 gennaio, alle ore 20.30, dalla Sala Santa Cecilia del Parco della Musica, in diretta su Rai Radio Tre e in diretta streaming su RAIPlay.it, Noseda dirigerà Orchestra e Coro di Santa Cecilia in un programma che prevede l’esecuzione - in prima italiana - di estratti da Inferno di Thomas Adès, e della Sinfonia Dante, ispirata a Liszt dalla lettura della Divina Commedia.