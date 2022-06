Danilo Rea in piano solo alla Casa del Jazz

Il calendario dell'edizione 2022 di Summertime è ricchissimo e vede salire sul palco grandi maestri del jazz e non solo. Dal 5 giugno al 7 agosto, oltre 60 tra concerti e spettacoli, animeranno il palcoscenico dell'estate alla Casa del Jazz.

La musica torna ad essere grande protagonista, non mancheranno i grandi maestri, i grandi pianisti. Tra questi ultimi, protagonista di Summertime 2022, il prossimo 10 giugno, sarà Danilo Rea, tra i più grandi pianisti contemporanei. Il maestro si esibirà in piano solo, in uno spettacolo intenso ed emozionante.

Il programma completo dell'Estate alla Casa del Jazz

MAGGIO

MARTEDÌ 31 - ANTEPRIMA I CONCERTI NEL PARCO - FRANCESCO TRISTANO “On Early Music” - Biglietto 15 euro

GIUGNO

DOMENICA 5: EVENTO DI APERTURA - “PEPITO, il principe del Jazz” (Omaggio a Pepito & Picchi Pignatelli, il Music Inn e il jazz a Roma - musica e racconti con Luciano Linzi e Marco Molendini) - Biglietto 5 euro

Proiezione documentario “Music Inn, arriva il jazz a Roma” di Carola De Scipio e Roberto Carotenuto. Introduzione di Enrico Pieranunzi (ore 11 e 15 Sala concerti?- ingresso libero con ritiro voucher online)

MARTEDÌ 7: ANTHONY BRAXTON SAXOPHONE QUARTET - Biglietto 25 euro

MERCOLEDÌ 8: ROSCOE MITCHELL QUINTET (unica data italiana) - Biglietto 25

GIOVEDÌ 9: YOUNG ART JAZZ ENSEMBLE "Piaf" - Biglietto 15 euro

VENERDÌ 10: DANILO REA solo - Biglietto 20 euro

LUNEDÌ 13: LOJI BIG BAND - Biglietto 10 euro

MARTEDÌ 14: FRANCO D’ANDREA ORCHESTRA (produzione originale/prima assoluta) - Biglietto 20 euro

MERCOLEDI 15: HANS LUDEMANN TEE featuring Rita Marcotulli, Luciano Biondini - (in collaborazione con Accademia Tedesca/prima assoluta) - Biglietto 15 euro

GIOVEDI 16: DADO MORONI “Itamela” (produzione originale/prima assoluta) - Biglietto 20 euro

VENERDI17: RAPHAEL GUALAZZI - Biglietto 30 euro

SABATO 18: GIOVANNI GUIDI solo/FURIO DI CASTRI “Furious Mingus” - Biglietto 20 euro

DOMENICA 19: MARIA PIA DE VITO “This woman’s work” - Biglietto 20 euro

LUNEDI 20: ORCHESTRA GIOVANILE JAZZ TESTACCIO - Biglietto 15 euro

MARTEDI 21: ROSARIO GIULIANI “Love in translation” - Biglietto 20 euro

MERCOLEDI 22: ROBERTO GATTO “Quartet” e “Imperfect Trio” - Biglietto 20 euro

GIOVEDI 23: ICP ORCHESTRA featuring HAN BENNINK 80 - Biglietto 20 euro

VENERDI 24: FABRIZIO BOSSO/JAVIER GIROTTO “Latin mood” - Biglietto 20 euro

SABATO 25: ALEX BRITTI - Biglietto 35 euro

DOMENICA 26: VINICIO CAPOSSELA “Round one thirtyfive” - Biglietto 40 euro

MERCOLEDI 29: TOMMASO VITTORINI “Grande Elenco Musicisti” (prod.originale/prima assoluta) - Biglietto 20 euro

GIOVEDI 30: MAURO CAMPOBASSO-MAURO MANZONI/ETTORE FIORAVANTI OPUS MAGNUM SEXTET - Biglietto 15 euro

LUGLIO

VENERDÌ 1 - I CONCERTI NEL PARCO (produzione originale/prima assoluta): “LETTERA A PASOLINI” - FRANCESCO MONTANARI - STEFANO DI BATTISTA - Biglietto 20 euro

SABATO 2: ISRAEL VARELA/RITA MARCOTULLI/ARES TAVOLAZZI in collaborazione con Ambasciata Messicana - Biglietto 20 euro

DOMENICA 3: I CONCERTI NEL PARCO - MARIANGELA D’ABBRACCIO “Napoletana” - (prima assoluta) - Biglietto 20 euro

LUNEDI 4: COSTANZA ALEGIANI & PEPPE SERVILLO + MEJORCHESTRA - "La musica di Kurt Weill” - Biglietto 20 euro

MARTEDI 5: I CONCERTI NEL PARCO - SIMONE CRISTICCHI feat. AMARA - “TORNEREMO ANCORA"- Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 6: ORCHESTRA NAZIONALE JAZZ GIOVANI TALENTI diretta da PAOLO DAMIANI - AMBROSE AKINMUSIRE - Biglietto 20 euro

GIOVEDI 7: TIGRAN HAMASYAN 3 - Biglietto 20 euro

VENERDI 8: I CONCERTI NEL PARCO - OMAR SOSA E MARIALY PACHECO “MANOS” (data unica in Italia) - Biglietto 20 euro

DOMENICA 10: MIKE STERN BAND feat. DENNIS CHAMBERS - Biglietto 25 euro

LUNEDI 11: MODERN STANDARDS SUPERGROUP feat. BILLY COBHAM / RANDY BRECKER / BILL EVANS - Biglietto 25 euro

MARTEDI 12: JOHN SCOFIELD “Yankee go home” - Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 13: CHRISTIAN MCBRIDE “Inside Straight”

GIOVEDI 14: PAOLO FRESU / RITA MARCOTULLI / JAQUES MORELEMBAUM - Biglietto 25 euro

VENERDI 15: NATE SMITH KINFOLK - Biglietto 25 euro

SABATO 16: CHRISTONE KINGFISH INGRAM - Biglietto 32 euro

DOMENICA 17: ROOSEVELT COLLIER - Biglietto 25 euro

LUNEDI 18: ENRICO RAVA + FRED HERSCH TRIO (unica data italiana) - Biglietto 25 euro

MARTEDI 19: I CONCERTI NEL PARCO - SUZANNE VEGA “AN EVENING WITH SUZANNE VEGA” - Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 20: I CONCERTI NEL PARCO - THE BEATBOX “THE BEATLES LIVE AGAIN “ Magical Mistery Story” - Biglietto 25 euro

GIOVEDI 21: MAKAYA MCCRAVEN - Biglietto 25 euro

VENERDI 22: I CONCERTI NEL PARCO - FEDERICO BUFFA “ITALIA MUNDIAL 1982 – 2022” - Biglietto 20 euro

SABATO 23: ENRICO PIERANUNZI/ANTONELLO SALIS (produzione originale/prima assoluta) - Biglietto 20 euro

DOMENICA 24: I CONCERTI NEL PARCO - ORCHESTRA GIOVANILE DI ROMA “CLASSICA BY ZOOMERS” - Biglietto 15 euro

LUNEDI 25: SONS OF KEMET - Biglietto 25 euro

MARTEDI 26: LOUIS COLE - Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 27: NUBYA GARCIA - Biglietto 25 euro

GIOVEDI 28 - KHALAB - Biglietto 15 euro

VENERDI 29: I CONCERTI NEL PARCO - YAMANDU COSTA e ARMANDINHO “MPB” (Data unica in Italia) - Biglietto 20 euro

SABATO 30: GOGO PENGUIN - Biglietto 25 euro

DOMENICA 31: I CONCERTI NEL PARCO - FEDERICO PALMAROLI “OSHO” - #LEPIÙBELLEFRASI DI OSHO (prod. originale/prima italiana) - Biglietto 20 euro

AGOSTO