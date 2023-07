Daniele Silvestri è "Il cantastorie recidivo": le 30 date a Roma

Prezzo non disponibile

Dal 18/01/2024 al 14/04/2024

Daniele Silvestri sarà in concerto a Roma - all'Auditorium Parco della Musica - da gennaio ad aprile 2024, con 30 date, per festeggiare in modo speciale i suoi 30 anni di carriera.

Il cantautore romano lo ha annunciato nel corso del suo ultimo concerto all'Auditorium Parco della Musica lo scorso 25 luglio. Trenta concerti consecutivi che si svolgeranno in Sala Petrassi, in quella che - come Silvestri l'ha definita - è la sua nuova definitiva casa.

"Il cantastorie recidivo" è il titolo dell'evento che lo vedrà protagonista dei 30 concerti romani a partire dal 18 gennaio e fino al 14 aprile. Di seguito tutte le date: