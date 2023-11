"A volte Maria, a volte la pioggia", Daniele Parisi al Teatro Basilica

Torna al TeatroBasilica Daniele Parisi e anche questa volta propone il suo nuovo attesissimo lavoro: A volte Maria, a volte la pioggia, di e con Daniele Parisi, sarà in scena dal 14 al 19 novembre.



Spettacolo per attore solo parlato a più voci.

Tragico.

Comico suo malgrado.

Succede che all'improvviso viene da pensare ad una morte scema.

I rituali funebri allora diventano grotteschi e - per darsi un tono - si ripercorrono fasi della propria esistenza a cui si vuole dare per forza importanza.

Tutto assume una tinta epica e ci si ritrova a parlare quando in realtà nessuno ascolta.

La contingenza, infatti, porta il personaggio di questa vicenda a parlarsi addosso.

Ci sono anche Maria, una macchina Utilitaria, gli amici, il maestro, Maurizio, un pesce rosso, un gatto, la campagna e la pioggia.

Perché nel frattempo piove.

Piove parecchio.



Ancora una volta, come nei lavori precedenti, si mette in scena il cortocircuito.

Il tempo di un'azione concreta si dilata, si prende il suo spazio.

Dario, personaggio principale della vicenda, non può far altro che indagare sulla propria inadeguatezza: una personalissima inabilità alla vita che lo porta a dichiarare apertamente la sua incapacità di stare al mondo.



A riempire gli spazi i quadri sonori, disegnati vocalmente con la loop-station che continua ad essere elemento di scrittura scenica e drammaturgia musicale.