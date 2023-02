Daniele Marini e i Vecchi Blue Jeans + Late Jane

Venerdì 3 Febbraio 2023 alle ore 21:00 i Late Jane, cover band Rock and Blues e Daniele Marini e i Vecchi Blue Jeans si esibiranno live al Joyce in via Ozanam 94 a Roma.

Due sonorità diverse, I Late Jane, composti da Marco Ciccone, chitarra; Mirko Serini, chitarra; Simone Marini, basso; Alessandro Calvetti, batteria e Serena Scocca, cantante, daranno il via alla serata con pezzi rock'n blues, un ricco repertorio che spazia da Buddy Guy a ZZ top e da Etta James a Otis Redding. A seguire largo a Daniele Marini, primo e unico Countryautore italiano, che si esibirà nei suoi brani originali in stile country accompagnato da I Vecchi Blue Jeans formati da Daniele Benucci al basso ;Gianluca Giannasso alla batteria e Luca Forte al Banjo.

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, per questo è consigliata la prenotazione. Al Joyce è anche possibile cenare! Non mancate, vi aspettiamo.