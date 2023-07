Daniele De Gregori sul palco del Sud Fud Festival

Daniele De Gregori sarà sul palco del Sud Fud Festival venerdì 28 luglio, dalle ore 21, presso il Parco Avventura di Fregene.



Daniele De Gregori, cantautore e chitarrista romano, pluripremiato nei maggiori Festival italiani (Premio dei Premi '22, Premio Bertoli '21, Musica contro le mafie '20, L'artista che non c'era '20, Lunezia'19) e con una lunga esperienzaLive-Auditorium Parco della Musica (RM),Largo Venue (RM),Teatro Olimpico (RM) Auditorium Calanda (BN), Teatro Storchi (MO), Teatro Masini (RA), Porto Antico Genova (GE), Cpm Milano (MI), Stadio Jannella (GR), Teatro della Torre (CE), Brancaleone (RM), Palladium (RM). Ha collaborato con grandi musicisti, tra i quali Nathalie, Lucio Bardi, Paolo Giovenchi, Alberto Laurenti ed è stato invitato ad aprire i concerti di Enrico Ruggeri, Simona Molinari, Paolo Jannacci ecc. È apprezzato per il suo impegno sociale, in particolare sui temi dell'ecologia e della disabilità, per i quali è stato premiato al Green Music Fest '21 ed è spesso ospite del programma "O anche no" su Raidue. Ad aprile 2023 è uscito il suo nuovo album "Cura" con l’etichetta Goodfellas.



In apertura i progetti Elephants in the room, Ferdinando Riontino, Andrea Strange, Alessandra Rugger e Lynora. L'ingresso è gratuito.

Oltre il concerto

STREET FOOD DEL SUD ITALIA

Protagonisti: arancini, cannoli, granite siciliane, panzerotti, pizza, pasticciotti, frittura di pesce e molto altro



IL VILLAGGIO

L'intero parco avventura di Fregene sarà allestito a festa, luci, tavoli, food truck e molto altro.?Inoltre i percorsi del parco avventura saranno illuminati aperti al pubblico per chi si vorrà cimentare nell’avventura



IL MARKET Sarà allestita un area Market con stand , vintage , artigianato , libri, vinili , gioielli, e abbigliamento.



AREA GIOCHI

Area giochi per grandi e piccini con:

Parco avventura aperto

Area Verde

Biliardini

Pet Friendly

Escape forest gioco itinerante a tema Harry Potter .

Osservazione notturna stelle con un astronomom



SPORT:

-- Area fitness e funzionale

-- Yoga, Pilates per adulti e bambini



DOVE E QUANDO

PARCO AVVENTURA DI FREGENE

Via della veneziana snc Fregene

Dal 20 Luglio al 30 Luglio 2023

tutti i giorni dalle 18:00 alle 24:00