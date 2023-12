Daniela Giordano canta Italo Calvino al Teatro Le Sedie

Un Italo Calvino poco noto, forse persino sconosciuto, autore di canzoni scritte con l’intento di creare una canzone popolare alternativa alla canzone di consumo, “gastronomica”, dei Festival di Sanremo, di “evadere l’evasione”, anche ispirandosi a modelli internazionali quali Brecht e Brassens. “Calvino Cantacronache – Le canzoni di Italo Calvino” è una performance interamente acustica frutto di una ricerca di Daniela Giordano sulla canzone d’autore, che evidenzia quanto l’esperienza, pur limitata nel tempo, di Calvino paroliere, sia stata poi decisiva per cantautori come De Andrè, De Gregori, Guccini.



Il programma comprende 7 canzoni su testo di Calvino, musicate da Sergio Liberovici, Fiorenzo Carpi, Piero Santi, Mario Peragallo e Luciano Berio – esponenti del gruppo torinese Cantacronache, di cui negli anni ’50 fecero parte intellettuali come Umberto Eco, Furio Colombo, Gianni Vattimo, Franco Fortini, Giulio Einaudi – e un excursus tra i cantautori che negli anni successivi ne furono più influenzati.



Le canzoni di Italo Calvino, pur rappresentando una porzione minuta nel vasto panorama della sua produzione, sono un tassello importante per conoscere fino un fondo un autore la cui opera si snoda tra letteratura, cinema, teatro, opera lirica e, appunto, canzone popolare.



Calvino Cantacronache – Le canzoni di Italo Calvino (produzione: CRT Scenamadre), interpretate da Daniela Giordano accompagnata da Manuela Pasqui al pianoforte, con l’amichevole partecipazione di Enrico Capuano, capostipite del folk rock italiano, e di Giovanni Palombo, chitarrista formatosi nel celebre folk studio di Roma, sarà in prima nazionale l’8 dicembre 2023 alle 18 al Teatro Le Sedie, Via Veientana Vetere 51 (Labaro) nel quadro di Calvino Itinerante, la rassegna nel centenario della nascita dello scrittore, curata da Andrea Pergolari e Tatiana Marchisio e promossa dal Municipio XV-Roma Capitale, in collaborazione con Associazione Rinoceronte, CRT Scenamadre, PuntoCritico, Teatro Le Sedie, Teatro dell’Ascolto, Anpi Martiri de La Storta, Officina Pasolini, Biblioteche di Roma.



Daniela Giordano, attrice e regista sia di teatro che di cinema, formatasi anche nel canto sotto la guida del grande soprano Lydia Stix Agosti, si afferma come interprete di canzoni d’autore del repertorio francese – Brel, Brassens, Queneau – nello spettacolo musicale Al Tabou di Saint-Germanin-des-prés, scritto da Gianni Clementi, ispirato alla figura di Juliette Greco. Affascinata sia dal canto popolare che dal jazz, la sua ricerca vocale spazia sia in ambito pop che nella musica colta. Le canzoni “Di chi è la Terra?”, “Pleiadi” e “Switch”da lei interpretate e di cui è anche tra i compositori, sono le colonne sonore dei pluripremiati cortometraggi Di chi è la Terra? (2018) e Switch (2023) che ha diretto.



Manuela Pasqui, pianista, insegnante e compositrice, diplomata in pianoforte, laureata in composizione e arrangiamento jazz. Tiene concerti in tutta Italia ed Europa, musicista versatile e originale che spazia dalla musica classica dell'800-‘900 all'improvvisazione, passando per il jazz e le sue composizioni.



Prenotazioni: info@teatrolesedie.it – 320 1949821