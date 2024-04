La Galleria il Leone di Roma in data 26 Aprile alle ore 17 inaugurerà la mostra personale di Gregg Simpson : Dancers in the Garden che combina due serie diverse, ma correlate. Una è Dream Garden ispirata dalla luce e dai paesaggi Italiani e della Provenza, l'altra è Flamenco Abstaction ispirata da uno spettacolo musicale di Flamenco, in Spagna, a Siviglia.



Dancers in the Garden combina due serie diverse, ma correlate. Una è Dream Gardens, influenzata dai paesaggi e dalla luce dell'Italia e del sud della Francia. Ho realizzato le tele nel mio studio di Bowen Island, nella Columbia Britannica, sulla costa occidentale del Canada, e ho creato le opere su carta viaggiando in Umbria, Tarquinia e Provenza.



I dipinti ispirati alle ballerine appartengono alla serie Flamenco Abstraction. Ho iniziato questa serie dopo aver assistito a uno spettacolo di flamenco nel Museo del Flamenco di Siviglia, in Spagna. Volevo ricreare i movimenti vorticosi e cinetici delle ballerine. I modelli energetici di questa serie si fondono bene con i soggetti ispirati al paesaggio della serie Dream Gardens.



Combinando forme figurative e organiche nelle due serie, mi propongo di creare un nuovo ambiente in cui le forme umane sono completate e valorizzate dal paesaggio.