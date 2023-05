DAMS Music Festival, concerti e talk al Teatro Palladium

Dopo il successo della prima edizione, dal 9 al 13 maggio 2023 torna al Teatro Palladium - Università Roma Tre il DAMS Music Festival, ideato e diretto da Luca Aversano, presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium. La manifestazione nasce per collegare l’ambito della formazione universitaria al mondo delle istituzioni culturali e delle professioni musicali, con un approccio trasversale e transdisciplinare.



Il tema della 2a edizione è “Oltre i confini”: artisti affermati, esperti e giovani promesse si confrontano, accanto a ricercatori e docenti provenienti dalle università italiane, all’interno di spazi “misti” di discussione e di performance su temi e argomenti diversi.

Tra i protagonisti: il trombettista Fabrizio Bosso, il rapper Amir Issaa, Sandro Cappelletto e Matteo D’Amico con l’opera Sogno (ma forse no), la Stetson University Chamber Orchestra, l’orchestra indonesiana Gamelan Gong Wisnu Wara, l'Orchestra giovanile Fontane di Roma, il Trio Hermes, Mario Incudine e Sergio Bonanzinga con le Storie di tarantismo in Sicilia.



Tra i relatori degli incontri in programma: Michele Dall’Ongaro, Francesco Antonioni, Sandro Cappelletto, Matteo D’Amico, Paola Besutti, Josué Amador, Maddalena Pennacchia, Miana Alami, Maria Teresa Arfini, Alessandro Cecchi, Matteo Giuggioli, Stefano Tallini.



Tra gli ensemble universitari: il Laboratorio corale Teatro Palladium - Università Roma Tre diretto da Massimiliano Tonsini, il Coro giovanile e universitario di Teramo diretto da Andrea Di Sabatino e il Coro Ud'AInCanto - Università di Chieti-Pescara diretto da Christian Starinieri.

Tra le tematiche trattate dagli eventi in calendario: i confini tra testo e suono nel teatro musicale contemporaneo, tra musica e immagine nella cultura digitale, tra culture e linguaggi espressivi, tra musica classica e musica popolare, tra musiche di diverse matrici culturali ed etniche.



L’ingresso alla manifestazione è gratuito, a eccezione di alcuni concerti contrassegnati sul programma e sul sito www.teatropalladium.com.



Info: staff.spettacolo@teatropalladium.it; biglietteria.palladium@teatropalladium.it.