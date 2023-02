Dammi il dono del fuoco

Azione scenica in un atto e sette quadri per voce recitante, coreutica, soprano, baritono, strumenti medievali, su testi e musiche di Hildegard von Bingen. Prima esecuzione assoluta.



L’azione scenica si basa su musiche e testi di Hildegard von Bingen (1098-1179), mistica, teologa, musicista, figura tra le più pregnanti del medio evo. Le melodie originano dalle visioni che la santa riceve interiormente, in uno stato psico-fisico perfettamente vigile. La mistica ascolta, e poi riporta in notazione musicale quanto udito.



Le musiche di Hildegard, autrice anche dei testi, sono concepite per la vita liturgica nei monasteri di cui era badessa, e hanno una natura originalissima, per non dire straordinaria, relativamente ai canoni dell’epoca, quanto a estensione vocale e dilatazione dei melismi, spinti talvolta ai limiti dell’eseguibilità.



La selezione dei brani, effettuata su un corpus assai cospicuo di composizioni, è stata condotta in chiave narrativa espressamente per quest’azione scenica, presentata in prima esecuzione assoluta in occasione del festival Spiritualia.



I testi sono stati curati dalla medievista Chiara Bellaveglia, che riveste anche il ruolo di voce recitante.



La coreutica, curata da Sabina Domanico, rappresenta lo sviluppo dinamico della visione, originando un flusso espressivo che insieme alla musica converge sui testi selezionati, esaltando la ricchezza e la potenza delle immagini evocate e sposandone la portata spirituale.



L’Ensemble Opera Omnia, in assetto vocale e strumentale, realizza l’apparato sonoro sul quale l’azione si dipana, in una veste filologica quanto al parco strumenti utilizzato e alla prassi esecutiva su basi storiche.



Progetto artistico di Stefano Sabene

Testi a cura di Chiara Bellaveglia

Azione coreutica e costumi a cura di Sabina Domanico



Programma musicale

Hildegard von Bingen, barani da “Symphonia harmoniae caelestium revelationum”



Artisti

Chiara Bellaveglia (Hildegard), voce recitante

Sabina Domanico (Visione), danzatrice



Ensemble Opera Omnia

Serena Lanzalonga, Voce

Luigi Polsini, Viella / Ribeca / Salterio

Lorenzo Sabene, Liuto medievale

Stefano Sabene, Voce / Traversa medievale / Percussioni



POSTI LIMITATI

Si consiglia di registrarsi all'evento presso il sito www.spiritualia.it

- La registrazione avrà valore fino a 15' prima dell'inizio e fino all'esaurimento dei posti disponibili.



- Dopo l'inizio dell'evento l'accesso non sarà consentito.