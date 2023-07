Dalla Cucina al Cinema alla Tenuta della Mistica

Un gruppo di amici osti sarà all’Associazione Volontari Capitano Ultimo Onlus per una giornata di cucina romana e solidarietà, da Roma al Kurdistan, dalla cucina al cinema!. Durante la serata organizzata dagli osti romani la cultura culinaria della capitale incontrerà la cultura cinematografica del Kurdistan grazie alla partecipazione del Comitato Nuovo Cinema Amude che presenterà un progetto per la ricostruzione dello storico cinema della città di Amude nel Nord-Est della Siria, progetto a cui sarà devoluto parte del ricavato.

Programma:

Ore 19 – Aperitivo a cura degli Osti

A seguire interventi e racconto del progetto da parte del Comitato Nuovo Cinema Amude

Ore 21 – Proiezione di “Darên bi tenê- Gli alberi solitari” di ?êro Hindî (Rojava 2017, 43’)

Perché un cinema ad Amude?

La città di Amude nel Nord-Est della Siria ha una popolazione di poco più di 56.000 abitanti in maggioranza kurda e una significativa presenza di cittadini assiri.

L’unico cinema che era presente nella regione, fu distrutto in un terribile incendio nel 1960 che provocò la morte di 282 bambini e ragazzi che stavano assistendo alla proiezione di un film e che non riuscirono a fuggire e a mettersi in salvo. Restaurare il cinema di Amude significa da un lato mantenere vivo il ricordo dei tanti bambini le cui vite furono spezzate quel 13 novembre del 1960, ma anche contribuire alla costruzione di una memoria collettiva dei popoli e delle culture che vivono nella città e più in generale nel Nord Est della Siria.

Darên bi tenê

Il film è uno dei molti progetti della Comune del Cinema di Rojava (Komîna fîlm a Rojava), un gruppo di cineasti professionisti e studenti della settima arte attivo nel Nord-Est della Siria e principale partner del progetto Nuovo Cinema Amude. Dal 2015 la Komîna fîlm racconta in prima persona le storie dei molti popoli che vivono nella regione, la loro società e le loro culture e tradizioni. Il film, diretto dal regista ?êro Hindî racconta la ricca eredità artistica della Mesopotamia, in particolare ne ripercorre la tradizione musicale che da millenni conserva le leggende di resistenza, amore, dolori e nostalgie, mantenendo viva la storia dei popoli.

Gli osti romani attivi nell’organizzazione di iniziative a sostegno di cause umanitarie e di solidarie sono:

• Osteria Grappolo d'Oro,

• Flavio al Velavevodetto a Testaccio e a Prati,

• Fatelli Mori,

• Roberto e Loretta,

• Proloco Trastevere ,

• Oste Matto ai Banchi Vecchi

• Ristorante Ditirambo,

• Stefano Callegari & co.

• Pizzeria La Gatta Mangiona,

• Mauro Secondi artigiano del Pastificio Secondi

• Walid e la cucina libanese

• Bazar Taverna Curda