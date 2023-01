"Dal Tramonto all’Alba", la mostra fotografica esclusiva dove arte e natura si fondono alla perfezione in un unico concept, arriva al Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino che, ancora una volta, mette in luce la sua doppia anima di location destinata allo shopping ma anche spazio di eventi culturali e leisure.

La mostra, inaugurata l'11 gennaio all’interno della galleria, prevede l’esposizione di 41 fotografie catturate in diverse parti del mondo dai cinque fotografi che compongono il team di WeShoot: Marco Carotenuto, Alessandro Cantarelli, Luca Micheli, Lorenzo Ranieri Tenti e Marika Greco.

Il team di WeShoot, infatti, da tempo si è avvicinato alla fotografia del paesaggio cercando una ‘prospettiva’ del tutto unica e diversa, cercando un’intima connessione con lo straordinario fascino della natura, unito ad uno spirito d’avventura che si traduce nella ripresa di scatti di ‘Paesaggio Fine Art’. Tra le opere in mostra, spiccano scene notturne di luce lunare, aurore boreali e persino la polvere stellare della Via Lattea. Tra Norvegia, deserto del Sahara, Namibia, La Palma e Tenerife.

Ma oltre ad essere un punto di riferimento per i fotografi di tutto il mondo, il team di WeShoot condivide la passione per la fotografia, offrendo non solo le migliori esperienze di viaggio ma insegnando ad amare la natura che ci circonda, imparando così a catturarne le sfumature più variegate.

“Da tempo le nostre iniziative si legano a tutto ciò che diffonde e promuove un rispetto più consapevole per l’ambiente e la natura che ci circonda. L’esclusiva mostra fotografica che abbiamo accolto all’interno della nostra galleria commerciale, “Dal Tramonto all’Alba” di WeShoot, rappresenta e diffonde proprio questo concetto: poter godere e beneficiare degli splendidi scenari che la natura ci offre in ogni parte del mondo ma con un approccio più armonico e rispettoso. Una mostra che ci auspichiamo incontri l’apprezzamento non solo della nostra clientela ma anche di tutto il territorio di appartenenza”, ha dichiarato il direttore del Centro Leonardo, Gianpiero Campoli.

“Il tema della mostra è 'Dal Tramonto all’Alba' raffigura momenti particolari vissuti tra il tramonto e l’alba, con l’intento di immortalare locations esclusive e fenomeni meteorologici straordinari. Il progetto nasce dalla voglia di avvicinare gli appassionati di fotografia (e non solo) ad un turismo più consapevole, rispettoso e conoscitivo nei confronti della natura, instaurando un legame profondo con essa apprezzandone ogni momento. Siamo entusiasti di poter essere il punto di riferimento per i fotografi di tutto il mondo che vogliono condividere questa passione, offrendo le migliori esperienze di viaggio ed insegnando loro ad amare la natura, per questo abbiamo pensato di esporre alcuni dei nostri migliori scatti, al Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino, uno dei centri commerciali più importanti d’Italia (da sempre attento a tematiche che riguardano la salvaguardia dell’ambiente) proprio vicino all’aeroporto, luogo per noi di nuovi viaggi e avventure”, dichiara Marco Carotenuto fotografo e ideatore, insieme a tutto il team di WeShoot, della mostra fotografica dal “Tramonto all’Alba”.