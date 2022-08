Dal Circo Massimo a Cerreto Laziale per rivivere le emozioni del Blasco

Dietro lo splendido inizio della canzone Sally, nel volteggiare di tasti bianchi e neri che introducono Vita Spericolata e negli accordi in Do maggiore dell’intramontabile Albachiara ci sono le dita e tutta la maestria di Alberto Rocchetti, ormai da circa trent’anni tastierista ufficiale di Vasco Rossi.

Con le sue melodie e con il suo sguardo a volte burbero e beffardo da eterno ragazzo, a dispetto di una carriera iniziata addirittura negli anni sessanta, ha regalato anche nell’ultimo tour insieme al Blasco le solite indescrivibili emozioni. I cittadini della Capitale lo hanno ammirato nel giugno scorso al Circo Massimo in due serate indimenticabili, dopo l’attesa e i rinvii a causa della pandemia. Il Lupo Maremmano però, come amano chiamarlo i suoi amici, dopo aver girato l’Italia ora non ha intenzione di fermarsi.

Domenica prossima, 7 agosto, si esibirà nella piazza principale di Cerreto Laziale, comune della Valle dell’Aniene, insieme alla cover band Liberi Liberi. Nata nel 2017 con la missione di trasmettere le indescrivibili emozioni dei concerti del Blasco, la band ha al suo attivo più di 200 concerti, oltre ad aver calcato i palchi dei più importanti music-club di Roma; non sono mancati negli anni altri illustri ospiti, fra tutti Andrea Braido, storico chitarrista di Vasco Rossi.

Una serata quindi che promette di regalare ancora tante emozioni per gli amanti del rocker di Zocca, organizzata dall’amministrazione comunale con il contributo di LazioCrea. Ci sarà la possibilità di gustare specialità preparate al momento negli stand allestiti per l’occasione e scoprire le bellezze di questo paese della provincia di Roma.