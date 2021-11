Dal 16 al 21 novembre Modern Love al Teatro Petrolini con Elisa Forte

Elisa Forte torna sul palcoscenico dal 16 novembre nello spettacolo “Modern Love” di Francesco Proietti al Teatro Petrolini, via Rubattino, 5 a Roma.

Lo spettacolo si suddivide in due atti “Blackout” e “Love Exchange” e si ispira all’omonima serie TV targata Amazon Prime Video.

Ogni atto mette in scena una storia diversa, sviscerando l’amore in tutte le sue forme e i suoi effetti sui legami umani e analizzando la condizione di coppia, intesa nel suo più ampio significato.

Elisa Forte è la protagonista del primo atto, “Blackout”, nel quale racconta la solitudine di una donna, che dopo un passato che le ha distrutto il cuore, vive solo di occasionali incontri amorosi fino al momento in cui l’ex torna per sconvolgerle il presente.

Nel secondo atto viene messa in scena la storia di una coppia in piena crisi matrimoniale che subirà un imprevedibile scambio di ruoli e di prospettive.

Elisa Forte sarà in scena dal 16 al 21 novembre, con lei anche Claudio Bravi, Carmen Lisa Caccavale, Costanza Cardamone, Maurizio Camertoni, Elisa Forte, Agostina Magnosi, Licia Pacella, Ezio Provaroni, Giorgia Panettieri, Laura Alfonsi, Manuele Pacifici, Francesco Proietti.



INFO e PRENOTAZIONI:



06 5757488 – Chiama ora



347 3315054 – Chiama ora