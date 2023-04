"Dai Fiordi", mostra fotografica di Sandra Tiberti

Dal 23 giugno al 6 luglio 2023 Medina Art Gallery presenta “Dai Fiordi”, la terza tappa della mostra fotografica di Sandra Tiberti in collaborazione con Foto Pettine L’Aquila nella galleria di Via Angelo Poliziano 32-34 a Roma. L’evento di opening si terrà il giorno venerdì 23 giugno 2023 alle ore 18:00 a Via Angelo Poliziano

“Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d’avere: l’estraneità di ciò che non sei più o non possiedi più t’aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti.” - Italo Calvino



Sandra Tiberti nasce in Abruzzo, all’Aquila, dove inizia i suoi studi che porta avanti in diverse città d’Italia, approfondendo varie discipline quali l’arte, l’architettura, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

L’artista nell’estate del 2022 intraprende un viaggio, tanto inatteso quanto necessario, come scopriamo essere molte cose che conosciamo per la prima volta e che abbiamo spesso ignorato, pur essendo state molte volte a portata di mano. A farle da compagnia in questo tour del Nord Europa è stata la macchina fotografica, prolifica madre di memorie solide, capace di inchiodare momenti reali e sfuggenti con la sola pressione di un dito. Viaggiando tra Kristiansand, Andalsnes, Narvik, Longyearbyden (l’insediamento più popoloso delle isole Svalbard), Honnisvag, Capo Nord e Nordfjordeid, Sandra Tiberti incontra e sperimenta un’esistenza che non le è toccata, ma che ha deciso di fare, conoscendo e immortalando un mondo tanto

geograficamente lontano, quanto emotivamente vicino. “L’esperienza fotografica derivante è stata più genuina e destrutturata possibile. Chi e che cosa ho incontrato, senza che fosse frutto di una ricerca specifica, qualora catturasse la mia attenzione, diventava fotografia”.