Dado Moroni, uno dei pianisti italiani più apprezzati alla Casa del Jazz

Dado Moroni, uno dei pianisti jazz italiani più apprezzati e richiesti, nonchè uno dei più internazionali, arriva alla Casa del Jazz il 16 giugno.

Moroni ha voluto fare una importante esperienza artistica decidendo di trasferirsi in America dove i grandi del jazz hanno riconosciuto il suo talento e gli storici club di New York gli hanno aperto le porte. Ray Brown in un disco dedicato ai pianisti (“Some of my best friends are piano players”) incontrava cinque grandi solisti, tra cui Oscar Peterson e Ahmad Jamal e uno di questi, l'unico non americano, era Dado Moroni.

Entrato nel mondo del jazz nelle vesti di enfant prodige per via di un talento precoce, Moroni ha costruito una carriera costellata da molte collaborazioni importanti. Tra gli altri ha suonato con: Ron Carter, Chet Baker, Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard e Tom Harrell, con il quale ha inciso due splendidi dischi, "Humanity" in duo e "The cube" con un ambizioso quintetto.