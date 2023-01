"Dado a tutto tondo", il nuovo spettacolo a Roma

Gabriele Pellegrini, in arte Dado, torna nei teatri di tutta Italia con un nuovo show: "Dado a tutto tondo". Lo spettacolo sarà a Roma, dall’11 al 29 gennaio 2023, al Teatro Tirso De Molina, dal mercoledì alla domenica. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e presso la biglietteria del teatro.

"Essere un uomo a tutto tondo riuscendo a mettere a nudo anche i lati nascosti, è una vera sfida per chiunque. In un’epoca in cui pratichiamo la religione della ‘facciata’, un attore che sceglie di mostrarsi a 360 gradi, è un esibizionista delle emozioni". Così l’artista romano, tra i protagonisti di Zelig e di tante altre trasmissioni di successo, ha descritto questa nuova avventura, di cui firma regia e sceneggiatura, quest’ultima insieme a Massimiliano Elia.

Del resto non soltanto l’artista, ma anche la fruizione dello show sarà, di fatto, a tutto tondo. Per la prima volta in Italia, infatti, uno spettacolo teatrale consentirà la visione anche al pubblico da casa: seduto in platea durante le serate, un manichino munito di telecamera a 360 gradi, permetterà a chiunque sia in possesso di un apposito link acquistabile e di visore VR, di assistere allo show tramite realtà immersiva, come se si trovasse in teatro.

Il nuovo spettacolo di Dado sarà una grande vetrina di emozioni comiche, che tra monologhi, canzoni e una grande varietà di personaggi, sfrutterà il linguaggio della stand-up comedy e del teatro-canzone per deliziare il suo pubblico e, allo stesso tempo, interrogarsi sulle piccole e grandi questioni della vita quotidiana, soprattutto quella dei romani.

Chitarra in mano, sostenuto da due attrici, cantanti e ballerine, il cantautore leopardato sarà immerso in una particolare scenografia, costituita da uno smartphone gigante, vero e proprio antagonista in scena, come nella vita quotidiana dell’essere umano.

"La ricerca dell’uomo moderno è finalizzata alla scoperta di uno specchio contemporaneo per riconoscere sé stesso – spiega – E l’unico specchio che riflette la vera essenza dell’individuo di oggi è l’algoritmo del telefono, il solo a sapere tutto di noi: i nostri gusti musicali e culinari, i nostri percorsi abituali, e tutte le nostre inclinazioni, anche le più nascoste. Lo spettacolo mostrerà una consolidata relazione tra questo enorme cellulare e il suo piccolo proprietario… ma prigioniero allo stesso tempo".

Dopo Roma, lo spettacolo sarà in scena nelle principali città italiane. Spaziando dal teatro alla tv, Dado sarà anche protagonista del nuovo programma di Rai 2 “Italian Green”, in onda dal 24 dicembre, ogni sabato mattina per 12 puntate e in cui il comico romano vestirà i panni di un nonno, intento a raccontare ai propri nipoti delle particolari favole “al contrario”, sui temi dell’ecologia e dell’ambiente.