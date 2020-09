Da Vinci Village ospita le Ferrari: madrine Milena Miconi e Miriana Trevisan

Il Da Vinci Village apre la sua stagione di eventi ospitando il tre volte recordman mondiale Fabio Barone, presidente e fondatore del club Ferrari Passione Rossa, il sodalizio di clienti Ferrari più importante nel mondo, con 20 anni di attività e oltre 700 eventi all'attivo.

La manifestazione, che si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre, prevede il coinvolgimento di tutto il territorio, affermando ancora una volta la vocazione del Da Vinci ad essere un polo di attrazione e socialità per tutti, in continua sinergia con l'amministrazione di Fiumicino.

Un evento di portata internazionale quello previsto: all'amore per le rosse su quattro ruote va aggiunto, infatti, il prestigio che il Club Ferrari ha ottenuto negli anni grazie ai traguardi del suo fondatore e all'ultimo primato mondiale conquistato il 6 luglio 2019, quando ben 30 Ferrari sono arrivate al Circolo Polare Artico. E adesso il Da Vinci mette a disposizione delle Ferrari i suoi 90.000 mq di superficie che lo rendono il Parco più grande d'Italia.

Le auto rosse fiammanti partiranno dalla Capitale sabato 10 alle 15.00 per arrivare a Fiumicino alle 17.00 ed incontrare il sindaco e la stampa, non senza aver attraversato prima il viale centrale del Da Vinci Village dove sarà possibile ammirarle il giorno successivo. Le Ferrari, infatti, saranno esposte in un'area delimitata e accessibile al pubblico già domenica mattina con tutte le attenzioni per le misure di sicurezza che il momento impone. La stessa rigorosità che sarà messa per offrire agli amanti del brivido delle quattro ruote una delle emozioni più uniche e indimenticabili: un giro a bordo della rossa più amata d'Italia.

Madrine dell'evento due volti noti della Tv, due donne amate dall'Italia, attrici, conduttrici, per tanti anni modelle: Milena Miconi e Miriana Trevisan. Una giornata unica che il Da Vinci Village dedica alle famiglie e non solo, un grande momento di incontro, divertimento e socialità.

Il Parco, infatti, grazie al suo grande spazio all'aperto si mette a disposizione del suo pubblico: per permettere qualche ora di distrazione in tutta tranquillità dove potersi dedicare, oltre allo shopping, ai rapporti sociali e alle proprie passioni, senza mai dimenticare tutti coloro che si adoperano continuamente per il territorio.

Foto dalla pagina Facebook di Da Vinci Village