Da Scarpetta ai De Filippo, va in scena il teatro

Nel 1930 dopo varie esperienze in altre compagnie e soprattutto nella Compagnia del fratello Vincenzo Scarpetta, i tre fratelli De Filippo decidono di creare una loro formazione, nasce il Teatro Umoristico i De Filippo che avrà un grandissimo successo in tutta Italia fino a far dire allo stesso Mussolini: «I De Filippo non si toccano».

Dal 3 al 27 settembre, una mostra al Teatro Valle, vuole essere uno speciale omaggio per ricordare la loro arte, attraverso foto, locandine ma anche attraverso i loro stessi ricordi, riflessioni, poesie e le parole di chi ebbe la fortuna di vederli. Nomi come Alberto Savinio, Massimo Bontempelli, Renato Simoni ecc.

Nella nuova esposizione verrà riproposto l’omaggio agli Scarpetta come incipit di un viaggio nel teatro che tutto il mondo conosce e ammira. All’interno della sala del maestoso Teatro Valle, in alcuni palchi, il pubblico potrà ascoltare e vedere alcune delle commedie più famose: da Miseria e nobiltà e Tre cazune fortunate (ripresa in diretta proprio dal Teatro Valle) a Natale in casa Cupiello; Don Rafele ’o trumbone e Cupido scherza e scappa di Peppino a Quaranta… ma non li dimostra di Peppino e Titina De Filippo. Infine verranno ricordati, attraverso alcune foto, tre interpreti parte di questa famiglia purtroppo scomparsi: Mario Scarpetta, Luigi e Luca De Filippo.



Di seguito il calendario delle commedie che saranno proiettate integralmente nel foyer per tutto il periodo della mostra:

Calendario delle commedie che saranno proiettate integralmente nel foyer

per tutto il periodo della mostra:

giovedì 3 settembre - Don Raffaele il trombone - Ore 18.00

venerdì 4 settembre - Cupido scherza e…spazza! - Ore 18.00

sabato 5 settembre - Quaranta… ma non li dimostra - Ore 18.00

domenica 6 settembre - Natale in casa Cupiello (1962) - Ore 15.00

giovedì 10 settembre - Quei due… - Ore 18.00

venerdì 11 settembre - Miseria e nobiltà - Ore 17.00

sabato 12 settembre - Don Raffaele il trombone - Ore 18.00

giovedì 17 settembre - Cupido scherza e…spazza! - Ore 18.00

venerdì 18 settembre - Quaranta… ma non li dimostra - Ore 18.00

sabato 19 settembre - Quei due… - Ore 18.00

domenica 20 settembre - Natale in casa Cupiello (1977) - Ore 15.00

giovedì 24 settembre - Miseria e nobiltà - Ore 17.00

venerdì 25 settembre - Don Raffaele il trombone - Ore 18.00

sabato 26 settembre - Cupido scherza e…spazza! - Ore 18.00

domenica 27 settembre - Natale in casa Cupiello (1962) - Ore 15.00

Foto da www.teatrodiroma.net