Da Palermo i Karabà al Mercato Laurentino a sostegno de La Nuova Arca

Sabato 11 giugno La Nuova Arca propone un Bio Aperitivo Musicale al Box 36 del Mercato Laurentino. Un’occasione per conoscere e sostenere la cooperativa sociale nata con l’obiettivo di accompagnare persone in condizione di fragilità (donne sole con bambini, migranti, persone con disabilità) verso l’inclusione e la piena affermazione della propria dignità umana. La Nuova Arca oggi è anche una Società Agricola Impresa Sociale a .r.l., con produzione certificata biologica, la cui missione è l’inclusione lavorativa di persone in difficoltà sul mercato del lavoro.



Sabato 11 giugno dalle 19.00 al Mercato Laurentino arrivano da Palermo i Karabà, Bintu Ayla Badiane e David Giuseppe Badiane in un attraversamento musicale che ci porterà in giro per il mondo in un viaggio crossover tra jazz, trip-hop, hip-hop e soul.



Il gruppo, attivo da sei anni, è in continua ricerca e sperimentazione e ci avvolgerà con il suo stile sonoro innovativo e rinfrescante. La descrizione musicale di emozioni contrastanti e vicine a ognuno di noi ci includerà in un dialogo eterogeneo, moderno e onesto con i musicisti, caratterizzati dalla loro sincerità e complicità sul palco.



Il Box 36, luogo di vendita dei prodotti ortofrutticoli de La Nuova Arca ma anche di altri prodotti biologici (carne, formaggio, pane) di fornitori amici, è anche punto di ritiro per chi preferisce fare la propria spesa online, sul sito www.agrisociale.lanuovaarca.org.

Ingresso libero

Mercato Laurentino – via Francesco Sapori snc

Angolo per i bambini giochi e laboratori.



Prenotazioni a info@lanuovaarca.org o al numero 3757047156