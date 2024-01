"Da grande farò disegnetti", mostra personale di Manuel Giaconi

Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare la prima mostra personale di Manuel Giaconi dal titolo Da grande farò disegnetti a cura di Marta Di Meglio e Mariangela Troiano. L’evento avrà luogo presso lo spazio espositivo di via dei Salumi 53 a Trastevere, sabato 20 gennaio dalle ore 18:30 e per l’occasione ci sarà anche un dj set con Mon-Keys.



Non è facile racchiudere tutta la produzione di un artista in una singola mostra, raccontare come nasce il suo lavoro e descriverne tutte le sue evoluzioni. Da grande farò disegnetti offre uno sguardo intimo sul percorso artistico di Manuel Giaconi, attraverso i suoi disegni, si raccontano le passioni, gli amori, le paure, le esperienze e le sensazioni provate dall’artista nel corso del tempo e che hanno caratterizzato il suo processo creativo.



Partendo dall’amore per i fumetti di Walt Disney alla passione per la cultura nipponica degli anime degli anni Novanta, Manuel Giaconi è da sempre circondato dall’arte, dalla street art all’illustrazione, passando dal fumetto per arrivare al mondo dei tatuaggi. Filo conduttore, sempre presente, è il disegno, con carta e matita, che non abbandona mai, ovunque si trovi. La passione per l’illustrazione è coltivata quotidianamente, accompagnata dalla sperimentazione di nuove tecniche come la pittura ad olio e quella acrilica, l’utilizzo dei pennarelli copic e pantoni.



Da grande farò disegnetti raccoglie diverse opere che raccontano attraverso immagini e suggestioni, storie legate a momenti della vita dell’artista. Si spazia nel mondo della musica, del cinema e dello sport dove quasi sempre i protagonisti appartengono al mondo animale, con pose curiose e dinamiche ed espressioni enfatizzate dall’occhio creativo dell’artista.



Il cambiamento e la sperimentazione guidano l’evoluzione dell’artista, con dettagli diversi nelle tecniche e nei concetti, creando un multiforme universo nel quale il visitatore non vede l’ora di immergersi.



Ingresso con tessere Arci



Il costo della tessera è di 8 euro ed è valida in tutti i circoli Arci d’Italia e ti verrà consegnata durante la mostra.