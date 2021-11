Da Eataly Roma arriva la festa della Birreria

Dal 29 novembre al 5 dicembre 2021 nello store romano si celebra il terzo anniversario della Birreria con tanti ospiti e specialità

La Birreria di Eataly Roma sta per spegnere la terza candelina e, per l’occasione, è in arrivo una sette giorni dedicata alle degustazioni di birre da accompagnare ai gustosi burger realizzati dai tanti ospiti che prenderanno parte ai festeggiamenti. Non mancheranno le selezioni di birre in bottiglia a prezzo di scaffale e le visite guidate al Birrificio , per conoscere da vicino la produzione che avviene nel primo piano dello store romano.



Gli ospiti della Festa della Birreria e il dettaglio delle loro proposte

Lunedì 29 novembre - Le Officine Resta

Tra la loro specialità: il Combo Pulled Pork, il Granperfetto (doppio patty di manzo 200 gr CBT, doppio bacon grigliato, doppio cheddar, doppio pulled pork, salsa BBQ, salsa mille isole) e il Doppio Pollo fritto delle Officine (doppia cotoletta di pollo fritto marinato nel latticello e panato con spezie e cornflakes, cheddar, insalata, salsa BBQ, salsa mille isole).

Martedì 30 novembre - CULT Burger and Things

Con il loro Mele e brie (burger cotto sottovuoto da 180gr con composta di mele e cipolle di Tropea, brie, patate a sfoglia, mayo al rosmarino e insalata) o il The Best Cheesebacon In Town (burger cotto sottovuoto di WAGYU da 200 gr con Cave matured cheddar, guanciale di suino siciliano nero dei Nebrodi, cipolla di Tropea in agrodolce, salsa BBQ homemade allo Zacapa 23 years, pomodoro San Marzano confit e insalata)

Mercoledì 1 dicembre – Carnalito

Per gustare invitanti Tacos di mais azul e maiale, ottime Empanadas di carne "ahumada" con aji, sfiziose Empanadas di patate e provola con mayo chipotle o i golosi Churros alla cannella e dulce de leche con gelato

Giovedì 2 dicembre - Delirium Cafè Roma

Con il loro Nerone burger (hamburger 100% manzo italiano da 200 gr, rughetta, 'nduja e mozzarella di bufala) o un perfetto Pulled pork (spalla di maiale affumicata, cipolla caramellata e salsa BBQ)

Venerdì 3 e sabato 4 dicembre - Cargo - Burger Lab

Per due serate di panini sempre diversi e gustosissimi: il Carbonaro (pan brioche artigianale Black Cargo al carbone vegetale, salsa cacio e pepe homemade, burger 180g di manzo danese frollatura dry aged, fried egg, guanciale di Norcia croccante, scaglie di Pecorino Romano DOP e salsa Carbonara homemade), il Big Cargo (pan brioche artigianale, burger 180g di manzo danese frollatura dry aged, doppio bacon croccante, cheddar americano fuso, cipolle rosse in agrodolce, insalata, pomodoro e salsa segreta Cargo), il Brisket Cargo (pan brioche artigianale Black Cargo con Punta di petto di manzo danese aromatizzata con rub e salsa BBQ, resa tenerissima e succulenta dalla lunga cottura a bassa temperatura e accompagnata da crauti, russian dressing ed emmental fuso) e tanti altri.

Domenica 5 dicembre - Made in Food

Per gustare il Made in Food (pane homemade, hamburger di Black Angus da 200gr, salsa BBQ, pomodoro, insalata, cheddar, bacon croccante, cipolla di Cannara in agrodolce e uovo) o uno Steak Sandwich (pane homemade, straccetti di picanha marinati in salsa chimichurri, pomodorini confit, rucola, stracciatella di latte di bufala e cipolla di Cannara in agrodolce)

Scopri il menu dettagliato di ogni sera, con i panini degli ospiti su https://bit.ly/FestaBirreriaEataly



I birrifici artigianali ospiti della Festa della Birreria

Birrifici artigianali da tutta Italia si alterneranno ogni sera con le loro proposte di birre artigianali, da abbinare con gli sfizi e i panini speciali in menu!

Les Bières du Grand St. Bernard

L.A Brewery

Lucky Brews

Busa dei Briganti

Birrone

Per prenotare un tavolo chiamare il numero 348 7180551 attivo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Ulteriori dettagli, tutto il menu con i panini in degustazione, le birre artigianali di ogni sera e gli aggiornamenti sono disponibili al link: https://bit.ly/FestaBirreriaEataly