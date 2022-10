"Da Caruso a Brodway", spettacolo musicale sulla vita del mito Enrico Caruso

Prezzo non disponibile

Dal 30 dicembre al 15 gennaio, con una serata Speciale Capodanno il 31 dicembre, arriva al Teatro Arcobaleno lo spettacolo, "Da Caruso a Brodway", di Francesca Capua, regia Mariella Guarnera con cast in via di definizione.

Uno spettacolo musicale sulla vita del mito Enrico Caruso, il più grande tenore di tutti i tempi, precursore del belcanto, che spaziò dalla lirica, alla canzone napoletana, fino ad approdare “idealmente” al magico mondo di Broadway, la celebre strada di New York, nei cui teatri hanno preso vita musical di fama mondiale.

Il Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico), riconosciuto dal Ministero della Cultura e la Compagnia Castalia, considerata una delle Compagnie Teatrali più prestigiose nell’allestimento di opere classiche, insieme al loro Direttore Artistico, Vincenzo Zingaro, festeggiano 30 anni di attività.

La Stagione 2022/2023 partirà dal 21 ottobre e si concluderà il 7 maggio. Gli spettacoli programmati affronteranno pagine straordinarie del Teatro e della Letteratura, portate in scena da grandi interpreti e da giovani artisti di comprovata qualità, in un'alternanza che, nella sua molteplicità di linguaggi e nella sua diversa sensibilità generazionale, offre una visione nuova ed originale dei classici, attraverso chiavi espressive particolarmente coinvolgenti ed emozionanti anche per i più giovani.

Foto da Facebook @TeatroArcobaleno