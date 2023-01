"Da Balla a Dalla. Storia di un'imitazione vissuta" al Teatro Ambra Jovinelli

Martedì 24 gennaio 2023 al Teatro Ambra Jovinelli di Roma il noto imitatore Dario Ballantini andrà in scena con lo spettacolo “Da Balla a Dalla. Storia di un’imitazione vissuta”.



Scritto e cantato dallo stesso Ballantini su progetto e regia di Massimo Licinio, lo show renderà omaggio all’amico e grande cantautore Lucio Dalla, di cui quest’anno ricorre il decimo anniversario della scomparsa, attraverso il racconto di vita vera di Dario che, da giovanissimo fan imitatore e pittore in erba, scelse proprio il celebre artista emiliano come soggetto di mille ritratti e di altrettante rappresentazioni da trasformista.



L’attore e imitatore, in scena con diversi musicisti sotto la direzione di Francesco Benotti, racconterà minuziosamente i passaggi della carriera di Dalla, attraverso la reinterpretazione di una parte scelta della sua straordinaria produzione artistica, cantando con una voce sorprendentemente fedele all’originale e trasformandosi “dal vivo” in lui. Nel mentre, sullo sfondo scorreranno le foto dei suoi disegni sui diari scolastici, capaci di mostrare una fervente passione per Dalla.



L’amato artista, divenuto finalmente amico, ebbe modo di rendersi conto di questo grande affetto di Dario Ballantini nei suoi confronti durante una mostra alla Triennale Bovisa di Milano, dove cantò per un’ora intera, mentre l’attore e imitatore dipingeva. L’incredibile trasformazione di Dario in Lucio è divenuto poi il dipinto presente alla mostra itinerante “Lucio Dalla. Anche se il tempo passa”, attualmente al Museo dell’Ara Pacis di Roma.



Progetto di Massimo Licinio

Scritto e cantato da Dario Ballantini

Regia di Massimo Licinio

Direzione musicale: Francesco Benotti

Costumi: Cinzia Ferraguti

Scenografia: Dario Ballantini

Direzione tecnica: Claudio Allione



Produzione & Booking



Concerto Music info@concerto.net