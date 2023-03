Cyranó Vatel trio in concerto al Charity Café

Venerdì 31 marzo sul palcoscenico del Charity Café andrà in scena il trio di Cyranó Vatel, chitarrista campano classe 1986 che abbraccia sia lo stile jazz tradizionale americano che lo stile jazz manouche (o Gypsy jazz)- Il progetto gypsy jazz è incentrato sulla musica jazz manouche e sul repertorio musette francese. Il repertorio eseguito non è basato solo su brani della tradizione jazz americano o di composizione del maestro Django Reinhardt (creatore dello stile jazz manouche) ma anche di un repertorio inedito di brani jazz e di valzer musette composti proprio da Cyranó Vatel.



Line-up

Cyranó Vatel: chitarra

Andrea Zacchia: chitarra

Giordano Panizza: contrabbasso



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione