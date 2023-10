Cyranó Vatel Gipsy Jazz Trio in concerto al Charity Café

Cyranó Vatel classe 1986 è chitarrista che abbraccia sia lo stile jazz tradizionale americano che lo stile jazz manouche. Il progetto gypsy jazz è incentrato sulla musica jazz manouche e sul repertorio musette francese . Il repertorio eseguito non è basato solo su brani della tradizione jazz americano o di composizione del maestro Django Reinhardt (creatore dello stile jazz manouche) ma anche di un repertorio inedito di brani jazz e di valzer musette composti proprio da Cyranó Vatel.



Cyranó vanta importanti collaborazioni con musicisti, anch’essi di grande peso nel jazz manouche, sia a livello nazionale come Jacopo Martini, Umberto Viggiano, Alessandro Butera, Daniele Gregolin, Davide Rizzuto, Filippo Dall’Asta, Carmelo Tartamella, Giangiacomo Rosso, Alessandro Di Virgilio, Paolo Prosperini, Nunzio Ferro, Simone Magliozzi, e sia a livello internazionale come Dorado Schmitt, Samson Schmitt, Adrien Marco, Dennis Pol Lollo Meier, Duved Dunayevsky, Rares Morarescu, Dmitry Kuptsov, Adrien Tarraga, Yannis Constans, Neter Calafati.



Cyranó è anche un docente molto apprezzato è richiesto e lo si evince dalla sua presenza da docente nei festival o raduni dedicati nell’ambito del jazz manouche. È uscito il suo primo lavoro discografico nel Dicembre 2021 con il suo trio “Unsaid Words” selezionato anche per un ambizioso progetto europeo dal nome “Culture in Culture Europe”.



Line-up

Cyranó Vatel, Chitarra Solista



Gabriele Pagliano, Contrabbasso