Al teatro Ambra Jovinelli arriva Cyrano de Bergerac con Arturo Cirillo

Dal 17 al 28 aprile al teatro Ambra Jovinelli arriva Arturo Cirillo con il suo Cyrano de Bergerac, uno spettacolo che in questi anni di tournee ha riscontrato un grandissimo successo di pubblico, oltre a fare incetta di premi e nomination.

Il testo classico viene qui proposto in una versione spassosa e fantasmagorica, un gioco in cui l'autore, regista e protagonista si diverte a scombinare le tessere di un puzzle comunque rodato nella storia del teatro. Una continua contaminazione delle vicende di Cyrano de Bergerac, che tendono ad accentuarne più il lato poetico e visionario e meno quello di uomo di spada ed eroe della retorica, anche grazie alla sovrapposizione di diversi generi, dalla commedia dell'arte alla rivista televisiva, dal cabaret al musical.

Come dice lo stesso Arturo Cirillo:”Un teatro canzone, o un modo per raccontare comunque la famosa e triste vicenda d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano attraverso non solo le parole ma anche le note, che a volte fanno ancora di più smuovere i cuori, e riportarmi a quella vocazione teatrale, che è nata anche grazie al dramma musicale di un uomo che si considerava brutto e non degno d’essere amato. Un uomo, o un personaggio, in fondo salvato dal teatro, ora che il teatro ha più che mai bisogno di essere salvato.”

Insieme ad Arturo Cirillo in scena ci saranno Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini.