Cyclone in concerto al CSOA Forte Prenestino

I Cyclone, band iconica della scena psychobilly italiana e internazionale, torna a esibirsi nella Capitale al CSOA Forte Prenestino domenica 30 giugno per una serata a sostegno di Radio Onda Rossa nell'ambito delle iniziative di Foodopia, per una nuova consapevolezza sul ruolo dell'alimentazione per il benessere umano e del Pianeta.



La band, in attività dal 1987 al 1994, ha festeggiato nel 2019 l’anniversario dei trent'anni del primo album: “The First Of The Cyclone Men”, edito nel 1989 dall’etichetta romana Klang Records, ristampato in un’edizione speciale in vinile per l’occasione.



La reunion li ha portati nuovamente in tour nei club italiani, fino ad arrivare al prestigioso palco dello Psychobilly Meeting di Pineda de Mar a Barcellona nel 2019, dove sono tornati nel 2022 come headliners per una serata dedicata alla scena psychobilly italiana.



Il primo concerto della band, nell’aprile del 1987, fu caratterizzato da un battesimo di fuoco come gruppo di apertura degli inglesi Meteors all’Asphalt Jungle di Roma. A quel primo e importante concerto fece seguito la partecipazione al I° Festival Psychobilly Italiano organizzato a Umbertide nell’ambito di Umbria Rock, con i gruppi di spicco della scena inglese, Frenzy e Torment, per poi arrivare a condividere il palco con i londinesi Guana Batz al Uonna Club di Roma.



Nel 1989 il disco d’esordio, “The First of the Cyclone Men”, ottiene un ottimo riscontro di vendite e nell’aprile 1989 conquista il settimo posto nella classifica mensile dei dischi più venduti a Roma dietro Cult, Lou Reed, Elvis Costello, Depeche Mode.



Il successo li porta a suonare in Italia e in Europa, dal Gibus di Parigi al Melkweg di Amsterdam per il festival della casa discografica Rockhouse, dall’Austria alla Germania, fino al “The 2nd Big Rumble” ad Hemsby, in Inghilterra, nell’ottobre del 1990, organizzato dalla prestigiosa Nervous Records di Roy Williams, che pubblica un album compilation live del festival.



Dopo la reunion hanno partecipato a vari eventi tra cui la celebrazione del decennale dello Psychobilly Italian Attack al Barrio's live di Milano (maggio 2024).



La formazione



Andrea Camerini - voce



Andrea Pesaturo - chitarra



Paolo Camerini - contrabbasso, basso elettrico



Roberto Berini - batteria



Programma della serata



Lo sviluppo di una “ConoScIenza" individuale sul cibo passa per lo sviluppo di strategie comunicative semplici, comprensibili e basate su fondamenti scientifici, che permettano alla popolazione di indirizzarsi verso un’alimentazione finalizzata al benessere, al basso impatto ambientale sviluppando una consapevolezza critica in grado di “filtrare” le false notizie del mainstream mediatico.



Il CSOA Forte Prenestino organizza una serie di eventi finalizzati ad aumentare la conoscenza della popolazione verso il ruolo fondamentale dell’alimentazione per il benessere dell’essere umano e del Pianeta mediante format comunicativi, semplici e scientificamente solidi al fine di promuovere uno stile di vita salutistico, funzionale ed eco-sostenibile.



Ore 19 - Racconto teatrale in Musica. “Mondo Pane”: La piccola grande rivoluzione del grano. Rito, mito trasformazione, resistenza. Con Francesca Camilla D'Amico e Sebastian Giovannucci. Un progetto di ricerca teatrale e musicale a cura di Bradamante Teatro (Pescara).



Introducono Marta Sheboop Zoli (Radio Onda Rossa), Prof. Mauro Serafini (UniTeramo) e Prof. Ernesto Di Renzo (Tor Vergata).



Ore 20:30 - Cena Regionale a base di ricette V2 (vegan/vegetariane) by Cuoch@ del Corso di Scienze e Culture Gastronomiche per la Sostenibilità, Università di Teramo.



Ore 21:30. - DJ set con Iavan Search and Destroy





