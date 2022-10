Curiosità romane: le alluvioni del Tevere

Il Tevere è l’anima pulsante di Roma. L’aorta principale che ha alimentato la città sin dalla sua fondazione. Il Dio Tevere, o Tiberinus come erano soliti venerarlo i romani e in onore del quale ogni anno celebravano i cosiddetti Tibernalia, contribuì in modo decisivo agli sviluppi economici e commerciali dell’impero. Non è un caso che proprio il corso del Tevere trasportò la cesta di Romolo e Remo, né che il nome stesso “ROMA” possa derivare proprio dal nome arcaico del fiume, vale a dire "Rumon" o "Rumen" (scorro). Sin dall’antichità tuttavia esiste tra i romani e il proprio fiume un vero e proprio rapporto di amore-odio.

Roma ha difatti dovuto fare i conti con il Tevere e le sue alluvioni numerose volte sin dai tempi più prossimi alla sua fondazione. Le notizie di tali inondazioni ci sono note dalle fonti a partire almeno dal V sec. a. C. e continuano sino all’ultima grande alluvione del 1870, dopo la quale si procedette all’innalzamento dei grandi muraglioni che sancirono la definitiva rottura del rapporto della popolazione con il proprio fiume. Malgrado oggi sia facile anche dimenticarsi dell’esistenza del Tevere passeggiando per le vie della città, esistono ancora piccoli indizi nascosti in ogni dove, posti nelle collocazioni originali in ricordo dei tragici eventi. Esperide è lieta di accompagnare i partecipanti in questa vera “caccia al tesoro”, ripercorrendone la storia antica e moderna, la cronologia dei suoi numerosi ponti, l’antico porto di Ripetta e alcuni tra i momenti più tragici della storia di Roma e del suo fiume.



Per ulteriori informazioni visita il sito: https://esperide.it/attivita/lealluvionideltevere/

Per prenotare: info@esperide.it oppure al 3394750696 - 3498926716 - 3331125444



ESPERIDE RICORDA:

• Quando: sabato 5 novembre 2022, ore 11:30

• Appuntamento: Sulle scale dell’Ara Pacis, 30 minuti prima dell’inizio della visita

• Contributo: 10€ intero, 6€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap). Non inclusi: quota associativa annuale per chi non è iscritto: 4 €. Il noleggio degli auricolari è obbligatorio per gruppi numerosi e incluso nel contributo richiesto.

• In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la visita sarà annullata, previo preavviso di almeno due ore prima l’orario di inizio della stessa.