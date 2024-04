Cumbia! La Perros Mojados & Pinche Perro x Casalive

Venerdì 19 aprile secondo appuntamento #casalive: cumbia! Con cucina popolare, birra artigianale, musica dal vivo e dj-set.



La "Perros Mojados" • Orquesta Cumbiera:



Musicisti provenienti da tutto il Mondo in una "manada callejera" di quattordici elementi riempono il palco di Energia. Percussioni, Corde, Fiati e Voci reinterpretano brani classici della Musica Latina e ne presentano propri inediti. Un viaggio senza frontiere e lasciamoci coinvolgere, travolgere...e bagnare dalla Buena Onda del Sur.



A seguire dj-set El Pinche Perro

Ingresso gratuito.



Il Casale Alba 2 si trova all’interno del Parco di Aguzzano. Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza. Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311. La metro più vicina è Rebibbia, linea B