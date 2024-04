Culturalmente, "Festival della Cultura: un Valore, un patrimonio, una risorsa!" è un evento culturale che si svolgerà nei giorni 20-21 aprile e 27-28 aprile 2024 presso Piazza Bainsizza.

L'obiettivo del Festival sarà quello di celebrare e promuovere la cultura in tutte le sue forme, offrendo una vasta gamma di attività di intrattenimento e culturali per persone di diverse età e interessi.

Il Festival includerà un'ampia varietà di eventi, tra cui Passeggiate Naturalistiche, workshop su diverse discipline, concerti con musiche tradizionali da diverse culture del mondo, spettacoli teatrali, letture di poesie e discorsi storici, trivial culturali e molto altro.



Ogni attività è progettata per offrire un'esperienza culturale diversificata per i partecipanti, promuovendo la preservazione dell'ambiente e la consapevolezza sociale, culturale e ambientale.

Il Festival mira a valorizzare la cultura come una vera e propria risorsa per la città. Offre un'opportunità unica per imparare, condividere e celebrare la diversità culturale e l'importanza di preservare la nostra eredità per le generazioni future.



Il progetto è vincitore di Avviso Pubblico promosso da Roma Capitale in collaborazione Zètema Progetto Cultura.



Ecco il calendario completo degli eventi:

Sabato 20 Aprile

9:00 - 12:00: L’ultima francigena: la via del pellegrino verso il Giubileo (Liberamente)

11:30 - 13:00: Laboratorio “L’Arte del Riciclo” (Liberamente)

13:30: Merenda di Quartiere

15:00 - 17:00: Workshop Bollywood Dance (Ikigai)

16:00 - 18:00: Trekking Urbano a Monte Mario (Muovi Municipio I Roma Centro)

17:00 - 18:00: I discorsi del passato, dal futuro: letture da giovani attori (Compagnia dei Sognatori)

18:00 - 19:30: Concerto Jazz (Just Friends Standard Trio)



Domenica 21 Aprile

9:00 - 11:00: Workshop di Taichi (Ikigai)

9:00 -12:00: Passeggiata Naturalistica “Riserva Naturale di Monte Mario” (Liberamente)

10:00 - 13:30: Laboratori di artigianato: il Legno di Roma (Ass. S.A.P.)

11:00 - 13:00: Danze Greche Urbane (ASD Paradosi)

17:00: Aperitivo di Quartiere

18:00: Letture Italo Calvino (Rodolfo Traversa)



Sabato 27 Aprile

10.00 - 11.30: Convegno Ripercorrendo la Francigena, direzione Giubileo

10.00 - 13.30: Laboratori di artigianato: il Legno di Roma

11.30 - 13.30: Laboratorio Arte del Riciclo

13.30: Merenda di Quartiere

14.00 - 15.30: Laboratori di artigianato: il Legno di Roma

15.00 - 17.00: Workshop Bollywood Dance

16.00 - 18.00: Camminata verso il Centro Storico

18:30: Concerto spettacolo di musica e danze greche: "Caleidoscopio di Colori"



Domenica 28 Aprile

9.00 - 11.00: Workshop di Tai Chi

9.00 - 12.00: Passeggiata Naturalistica nella RIserva Naturale di Monte Mario

10.00 - 18.00: Tornei di Scacchi, Risiko e Bang

11.00 - 13.00: Workshop di Danze Tradizionali Greche

11.00 - 13.00: Laboratorio di Fotografia Urbana

15.00 - 18.00: Trivia Culturali

16.00 - 18.00: Trekking urbano a Monte Mario

17.00: Aperitivo di Quartiere

18.00: Sonata di Primavera: concerto viola e violino