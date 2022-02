Cultural differences, la mostra

Rossocinabro è lieta di presentare la mostra collettiva "Differenze culturali". La mostra aprirà il 23 febbraio e si prolungherà fino al 23 marzo 2022. La scelta del titolo per questa mostra è curiosamente interessante. Il concetto di differenze culturali nasce dall’idea di conoscenza personale e dalle differenze tra ognuno di noi. Partendo dal presupposto che il concetto di differenze culturali è una pura illusione, nella ricerca sull’identità culturale, si nota l'assurdità di cercare di descrivere lo spirito umano con semplici e brevi espressioni. Questi artisti hanno scoperto in modo entusiasmante di esprimersi invece attraverso l'arte. L'arte dà loro la libertà di scegliere la modalità per consegnare il loro messaggio. Solo rispetto all'unicità culturale di ogni essere umano possiamo scoprire risposte vere a domande fondamentali della nostra vita, vedere la verità attraverso altre persone, culture e persino su noi stessi. Speriamo che possiate incontrare le opere di questi affascinanti artisti e condividere le loro visioni sul futuro del rispetto alla nostra unicità culturale vista dietro le porte delle Differenze Culturali. Essi provengono da: Europa, USA, Giappone, Australia, Cina, Centro e Sud America, Canada



In mostra: Kimberly Adamis, Felicia Adérian, Ralph Aiken, Rosemarie Armstrong, Brian Avadka Colez, Tom Avino, Audrey Beharie-McGee, Monique Boudreau, Glenys Buzza, Carol Anne, André Colinet, Nathanael Cox, Patricia Delorme, Sophie Donatien, Joel Douek, Luise Ellerbrock, Graciela Garza, Susumu Hasegawa, Tondi Hasibuan, Banke Jemiyo, Michael Jiliak, Monika Katterwe, Alice Daeun Kim, Elia Kleiber, Chikara Komura, Alexandra Kordas, Sandra Lages, Larz, Claudia Lima, Fiona Livingstone, Annette Mahoney, Kirstine Mengel, Susan Nalaboff Brilliant, Eva Öfors, Bernard Pineau, Antonella Quacchia, Erwin Rios, Steffi Rodigas, Belle Roth, Nataša Segulin, Yijun Ge Sookie, Christophe Szkudlarek, Taka & Megu, Kari Veastad, Wilma Wijnen, Peter Zarkob