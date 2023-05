Zucchero apre la stagione estiva alle Terme di Caracalla: "Non mi aspettavo questa accoglienza"

La stagione dei concerti dell'estate 2023 a Roma è inizia dalle Terme di Caracalla, martedì 30 maggio, con il primo dei 5 show di Zucchero. Fino al 4 giugno, infatti, il Bluesman italiano - che torna nella Capiptale a distanza di 5 anni - portà nella Città Eterna e in una location d'eccezione il suo World Wild Tour.

Zucchero torna sulla Penisola a seguito di un Tour mondiale, il più folto di date di un’artista italiano nel mondo: oltre 150 concerti tra Stati Uniti, Australia ed Europa.

Il concerto di Zucchero alle Terme di Caracalla

Tra le rovine dell'Antica Roma, Zucchero si è esibito con una band internazionale di 12 elementi, tra cui 2 batteristi, 3 fiati e un organista; un coro gospel da 20 voci che hanno accompagnato alcuni tra i maggiori successi come Così Celeste e Diamante. Non è mancata una dedica alla amata Emilia Romagna, dilaniata dagli eventi calamitosi di questi giorni, a cui l’artista ha dedicato un brano del 2006 contenuto nel suo album Fly, Let it shine.

Il pubblico ha alternato momenti di ascolto attento a vere e proprie fasi di slempito, come ama definirle Zucchero nella sua Partigiano Reggiano, che si è detto stupito dalla calorosa accoglienza di Roma, per lui inaspettata.

Oltre 2 ore e 30 di concerto, durante le quali la grande goliardia e padronanza del palcoscenico si è accostata ad una forte emozione che il Bluesman ha affermato di aver provato prima di esibirsi in un “tempio della musica classica che ha ospitato alcuni tra i più grandi artisti mondiali”. La scaletta ha ripercorso 30 brani di una carriera di oltre 40 anni, un repertorio vasto e variegato, su cui Zucchero ha ironizzato “Dicono che faccio canzoni sublimi e poi canzonette come Vedo Nero: ci vuole un po’ di leggerezza!”.

"Non è più tempo di gioia e lacrime, amore adesso, ora", con queste parole Zucchero ha chiuso la prima delle 5 serate romane alle Terme di Caracalla.