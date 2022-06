L'estate di Zoomarine è iniziata: la giornata speciale con "Pinocchio e Freeda"

Inizia una nuova estate a Zoomarine, il parco divertimenti in zona Torvaianica, un parco per famiglie famoso per le dimostrazioni di delfini, leoni marini e foche, uccelli tropicali. ma anche per i giochi acquatici che assicurano divertimento a bambini e adulti.

Dopo che per due anni consecutivi, è stata la pandemia a dettare le sue regole, tenendo per mesi chiusi gli spazi destinati alla gioia dei più piccoli, Zoomarine ha riaperto a pieno regime dallo scorso aprile e venerdì 10 giugno ha presentato la più importante novità della stagione, sorpresa che porta il nome di due personaggi, tra i più amati del momento dai bambini: Pinocchio e Freeda.

Pinocchio e Freeda a Zoomarine

I protagonisti del cartone animato "Pinocchio and Friends", realizzato da Rainbow e in onda tutti i giorni su RaiYoYo, dopo aver attraversato l'Italia, dopo essere stati protagonisti nelle piazze, nei musei (anche romani, come Explora, ad esempio), aver sfilato nei più importanti festival del cinema, fanno il loro arrivo a Zoomarine.

Alex Mata, Amministratore Delegato di Zoomarine, Lorena Vaccari, Vp Global Marketing di Rainbow, Tonio Cancemi e Manuela Gioia di SoLuna Experience e Genesio Rocca, vice presidente Assogiocattoli hanno presentato l'interessante progetto che accompagnerà visitatori grandi e piccoli nel parco divertimenti di Torvaianica fino al 2023.

"Da tanto tempo mettiamo il cuore a Zoomarine - ha raccontato Alex Mata, Ad del parco - amiamo gli animali e siamo stati la prima struttura in Italia a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico nel 2009; amiamo la conservazione della natura, abbracciamo l'educazione, amiamo il divertimento come denominatore comune degli esserei umani. Il nostro è un parco familiare, dove incontri nonno, figlio, nipote insieme, con tante attività per tutte le generazioni".

Ed è proprio una fiaba amata da tutte le generazioni a riabbracciare i visitatori in questa estate post-pandemia. Pinocchio, di Carlo Collodi, una fiaba del 1883, come ricorda anche Lorena Vaccari di Rainbow. Tradotta in oltre 300 lingue, libro italiano più letto e tradotto al mondo dopo la Bibbia, che Rainbow rilegge in chiave contemporanea, portando in tv "Pinocchio and Friends".

"Noi di Rainbow facciamo pochi cartoni ma di qualità e dopo il successo di '44 Gatti', abbiamo presentato 'Pinocchio and Friends' che, come dimostrano i dati, dal lancio in tv nel novembre 2021 ad oggi, si attesta come top show del canale", racconta Vaccari.

Con Pinocchio, burattino speciale creato da Geppetto e di cui tutti conoscono la storia, c'è anche Freeda una piratessa di pezza, trovata da Geppetto che prenderà vita. Proprio i due personaggi accompagneranno per tutta la stagione i bambini che faranno il loro ingresso a Zoomarine, con eventi educativi-interattivi, foto e la bottega delle meraviglie di Geppetto.

I due simpatici personaggi andranno ad animare ulteriormente un parco che ha già molto da offrire, con 40 ettari di estensione, le aree zoologiche "L'lsola dei Delfini", "La Baia dei Pinnipedi", "La Foresta dei Pappagalli", "L'Area amici di zampa", "La Passeggiata dei Laghetti" dove è possibile ammirare dimostrazioni educative di delfini, foche e leoni marini, uccelli tropicali e acquatici. E, ancora, spettacoli acrobatici, piscine, attrazioni meccaniche.

"Un pianeta di emozioni e divertimento", lo definisce Alex Mata al quale, nell'estate 2022, si aggiunge un'iniziativa dal grande valore voluta da SoLuna Experience e Assogiocattoli: è il "Giocattolo sospeso", ossia la possibilità di portare da casa un giocattolo per donarlo ai bambini meno fortunati.