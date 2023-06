Tutto esaurito a Testaccio per l'anteprima dei primi due episodi di "Questo mondo non mi renderà cattivo"

È il giorno di "Questo mondo non mi renderà cattivo". La nuova serie di Zerocalcare sbarca in queste ore su Netflix, dopo il -successo di "Strappare lungo i bordi". In migliaia i fan del fumettista romano che si sono messi in coda per vedere in anteprima e gratis i primi due episodi della serie, circondati da uno strano luna park a tema come il "Gabinetto degli orrori del Dottor Calcare" e la giostra della "Pesca le ansie".

Non c'è un attimo di respiro in queste puntate e il ritmo serrato al quale Zerocalcare ci ha abituato si accompagna a un tema che lui stesso ci ha definito nella nostra intervista a Today.it "più complicato e divisivo". La questione si fa politica in "Questo mondo non mi renderà cattivo": siamo in un immaginario quartiere di Roma, chiamato "Tor Sta Ceppa" dove la presenza di un centro di accoglienza scuote la zona.

Qui è Zero a strappare fin da subito i manifesti di un gruppo di estrema destra - dove compare anche una donna dai capelli bionde e lisci - che si oppone alla presenza del centro.