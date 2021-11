Zerocalcare, il "troppo romano" conquista i milanesi: file dall'alba per il firmacopie

"Troppo romano". E' la critica che ha provato a macchiare il successo di Michele Rech, in arte Zerocalcare, che con la serie "Strappare lungo i bordi" ha sbancato Netflix e messo d'accordo critica e pubblico. La critica, arrivata prevalentemente dal nord Italia e nasce da certa stampa avvezza ad alimentare la propria base fan cavalcando la "posizione contro" del trending topic del momento. Ed avendo Zerocalcare conquistato praticamente tutti, rappresenta il personaggio perfetto da criticare. L'accento romano poi è la ciliegina perfetta per portare a casa il risultato.

Come ormai troppo spesso accade però certe polemiche non trovano corrispondenza nel mondo fuori dai social network. Così l'idea di uno Zerocalcare inviso al nord e in particolare ai milanesi perché appunto troppo romano, viene spazzata via dalla realtà. Realtà che oggi racconta come decine di ragazzi si siano messi in fila a Milano, dall'alba, per incontrare il fumettista.

Come riporta Milanotoday, la fila ha interessato la Feltrinelli di piazza Piemonte, dove l'artista arriverà per firmare le copie del suo nuovo libro Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia. Appuntamento in zona Wagner dalle 15 alle 21.

"Per partecipare - ricorda Feltrinelli sui social - acquista il libro presso la libreria indicata e ritira il pass che dà accesso al firmacopie con l’orario di convocazione (i pass verranno distribuiti dal 25 novembre all’apertura della libreria, fino ad esaurimento dei pass disponibili).

L'artista dalle 21 alle 24 aspetta poi i suoi fan per una sessione di firmalibri aperta a tutti, senza obbligo d’acquisto e anche a coloro che hanno acquistato su altre piattaforme. Per partecipare occorre ritirare il pass in piazza Piemonte specificando la sessione "firmadilli", fino ad esaurimento dei pass disponibili. Per accedere agli eventi è necessario il green pass, l’uso della mascherina e la puntualità nel presentarsi all'orario indicato sul pass.